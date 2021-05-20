اصنعي في المنزل ماسك الزبادي بعسل النحل لتبييض البشرة ونضارتها

ماسك الزبادي بعسل النحل لتبييض البشرة ونضارتها من أشهر الماسكات التي تطبق على البشرة وتعطيها العناصر الغذائية التي تحتاجها، حيث نعرف أن الزبادي له دور كبير في ترطيب البشرة ونعومتها، هذا بجانب أن العسل له دور فعال في نضارة البشرة ونقائها وعند خلطهم على بعض في ماسك نحصل منه على أفضل النتائج للبشرة.

وصفات الزبادي للبشرة

يوجد كثير من وصفات الزبادي التي تستخدم للبشرة والوجه والحفاظ عليهم، لأن الزبادي يعطي للبشرة ماتفتقده من عناصر غذائية وترطيب، هذا بخلاف ماسك الزبادي بعسل النحل لتبييض البشرة ونضارتها، ومن ضمن هذه الوصفات نجد التالي :

ماسك الزبادي والليمون للوجه

لهذا الماسك دور في التخلص من حب الشباب، وتنظيف البشرة العميق.

زبادي.

ليمون

يتم فيه خلط عصير نصف ليمون مع نصف علبة زبادي وتقليبهم جيداً ليختلطا.

ثم نضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق ليجف تماماً على البشرة.

بعد ذلك ننظيف البشرة بالماء الفاتر.

مكونات الوصفةطريقة تحضير الوصفةماسك الزبادي بعسل النحل لتبييض البشرة ونضارتها

نجد أن الزبادي من المكونات الرئيسية التي لها دور كبير في تفتيح البشرة وتبييضها بصورة كبيرة، هذا بجانب أنه يساعد في تخلص البشرة من أي إسمرار يوجد بالبشرة ينتج عن تعرضها لأشعة الشمس بشكل مستمر، وهذا يتم من خلال خلط كافة المكونات الأساسية المكونة للماسك مع بعضها، فنجد المكونات كما يلي :

مكونات ماسك الزبادي بالعسل

ملعقة زبادي صغيرة.

ملعقة بطاطس صغيرة مبشورة.

ملعقة عسل صغيرة.

قطرات من عصير الليمون.

نبدأ بخلط كافة المكونات التالية : الزبادي مع عصير الليمون.

ثم نضع هذه الوصفة على البشرة لمدة عشر دقائق، بعدها نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر.

يمكن أيضاً وضع : الزبادي، البطاطس المبشورة، العسل وخلطهم معاً، ثم نضعهم على الوجه لمدة عشر دقائق ثم شطف الوجه جيداً بالماء.

طريقة تحضير ماسك الزبادي بالعسل