اعملي أحلى ايس كريم الزبادي والفواكه بمناسبة قدوم الصيف بالخطوات

ايس كريم الزبادي والفواكه يعتبر الآيس كريم من الحلويات التي يتم تقديمها إلى الجميع باردة والتي يتم تحضيرها وتقديمها في فصل الصيف بكميات كبيرة وذلك لأنها تقوم بإعطاء انتعاش للجسم عند تناوله نظراً لأن الجو يكون ساخن ودرجة حرارة عالية وهي من الأشياء التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وفي أكثر الأوقات يتم شراؤها من المحلات التجارية جاهزة وجميع الأمهات يكون لديهم الرغبة في إعداد الآيس كريم في البيت بنكهات مختلفة مثل الليمون أو الفراولة أو المانجو أو الزبادي وفي هذا المقال سوف نقوم بتقديم الآيس كريم بالزبادي والفواكه.

ايس كريم الزبادي والفواكه

الآيس كريم من المرطبات التي يحبها جميع أفراد الأسرة ويتم تناولها بكميات كبيرة في فصل الصيف لأن تعطي الجسم نوع من الترطيب والانتعاش وهي تحتوي على نكهة مختلفة وسوف نقوم بتقديم طريقة إعداد الآيس كريم في البيت بنكهات مختلفة في هذا المقال.

واحدة كبيرة من فاكهة الموز.

واحدة كبيرة من فاكهة المانجو.

نصف كوب من السكر الأبيض الخشن.

واحدة من أكواب الزبادي.

يتم تقطيع المانجو والموز إلى مكعبات صغيرة الحجم.

يتم وضع مكعبات المانجو والموز في الثلاجة فى الرف العلوي لمدة لا تقل عن خمس ساعات.

يتم بعد ذلك وضع لبن الزبادي مع المانجو والموز ويضاف إليهم السكر في الخلاط الكهربي ويتم خلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم وضع خليط الآيس كريم فى الرف العلوى في الثلاجة لمدة خمس ساعات.

يتم إخراج الآيس كريم من الثلاجة ويتم وضعه فى كؤوس التقديم مع تزيينه بالمكسرات المفرومة وتقديم بارداً.

مقادير ايس كريم الزباديطريقة تحضير ايس كريم الزباديايس كريم الزبادي والفواكه

مقادير ايس كريم الزبادي والفواكه

كوب من الكريمة المخفوقة جيداً.

كوب من الفراولة الطازجة.

كوب كامل الدسم من الزبادي.

نصف كوب من السكر الأبيض.

يتم غسل حبات الفراولة بالماء مع نزع الجزء الأخضر الموجود بها.

يتم إحضار الخلاط الكهربي ويتم وضع الفراولة والزبادي مع إضافة السكر والكريمة ويتم ضرب جميع المكونات جيداً حتى يتجانس حتى يتم الحصول على قوام كريمي ناعم.

يتم إحضار أطباق مصنوعة من النايلون والمخصصة الآيس كريم ويتم وضع مزيج الآيس كريم بداخل هذه الأطباق ويتم إدخالها فى الرف العلوى في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف بعد ذلك يتم إخراج الآيس كريم وتقديمه بارداً مع تزيينه ب المكسرات وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير ايس كريم الزبادي والفواكهأيس كريم الزبادي والاناناس

المقادير

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

كوب من الأناناس المهروس.

كوب من الزبادي كامل الدسم.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر

يتم وضع الأناناس مع السكر والزبادي في الخلاط الكهربي مع الكريمة ويتم ضرب جميع المكونات حتى نحصل على خليط كريمي هش القوام متجانس جميعاً مكونات.

يتم وضع هذا الخليط فى إناء أو طبق ذو حافة عالية ويتم وضع طبقة من النايلون عليه.

يتم إدخاله إلى الثلاجة في الرف العلوى و يترك لمدة ثلاث ساعات ثم يتم إخراجها وتقديمه بارداً مع تزيينه بكمي من المكسرات المجروشة وبالهناء والشفاء

طريقة تحضير ايس كريم الزبادي والاناناس