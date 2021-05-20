مكون خارق ضعيه على القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات ووقف التساقط

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مكون خارق ضعيه على القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ فهي واحدة من أهم العلاجات المنزلية الفعالة في القضاء على مشاكل الشعر، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وتوفر الحماية اللازمة لفروة الرأس وتعمل على ترطيب خصلات الشعر وتوفر له الكثير من الفوائد، ويتم الاستعانة به في صنع العديد من الماسكات الخاصة بالعناية بالشعر، ويوجد العديد من الفتيات لا تستغنى عنها فقط ضعيه على القهوة لتطويل الشعر والاستفادة منه قدر الإمكان، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.مكون خارق ضعيه على القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ
نقدم لكم اليوم أهم وصفات القهوة للعناية بالشعر وترجع له للكثير من الفوائد التي تساعد على تطويل الشعر وزيادة كثافته:غسول القهوة:
- تتم من خلال غلي أبريق من القهوة الداكنة من خلال وضع لتر ونصف من الماء مع 20 ملعقة من القهوة وتترك على النار حتى تمام الغليان ثم ترفع وتترك حتى تبرد.
- يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة والقيام بتصفية الشعر من الماء.
- من ثم نقوم بغسل الشعر بالقهوة الباردة مع الحرص أن تصل للجذور حتى الأطراف.
- يتم وضع قبعة الاستحمام على الشعر ويترك لمدة ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ.
- يتم القيام بتدفئة كمية مناسبة من زيت الزيتون ويضاف لها حبيبات القهوة وتخلط المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- ويتم تطبيق الخليط على الشعر المبلل من الجذور حتى الأطراف مع الحرص على تغطية الشعر كلياً.
- نقوم بخلط ملعقتين من مسحوق القهوة ويضاف لها ملعقة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- يتم تطبيق المزيج على الشعر ويترك على الشعر 20 دقيقة.
- يتم غسل الشعر جيداً بالطريقة المعتادة ويتم تكرار هذه الوصفة على الأقل مرتين من كل أسبوع.
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مكون خارق ضعيه على القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ فهي واحدة من أهم العلاجات المنزلية الفعالة في القضاء على مشاكل الشعر، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وتوفر الحماية اللازمة لفروة الرأس وتعمل على ترطيب خصلات الشعر وتوفر له الكثير من الفوائد، ويتم الاستعانة به في صنع العديد من الماسكات الخاصة بالعناية بالشعر، ويوجد العديد من الفتيات لا تستغنى عنها فقط ضعيه على القهوة لتطويل الشعر والاستفادة منه قدر الإمكان، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك.مكون خارق ضعيه على القهوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ
نقدم لكم اليوم أهم وصفات القهوة للعناية بالشعر وترجع له للكثير من الفوائد التي تساعد على تطويل الشعر وزيادة كثافته:غسول القهوة:
- تتم من خلال غلي أبريق من القهوة الداكنة من خلال وضع لتر ونصف من الماء مع 20 ملعقة من القهوة وتترك على النار حتى تمام الغليان ثم ترفع وتترك حتى تبرد.
- يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة والقيام بتصفية الشعر من الماء.
- من ثم نقوم بغسل الشعر بالقهوة الباردة مع الحرص أن تصل للجذور حتى الأطراف.
- يتم وضع قبعة الاستحمام على الشعر ويترك لمدة ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ.
- يتم القيام بتدفئة كمية مناسبة من زيت الزيتون ويضاف لها حبيبات القهوة وتخلط المكونات سوياً حتى تمام التجانس.
- ويتم تطبيق الخليط على الشعر المبلل من الجذور حتى الأطراف مع الحرص على تغطية الشعر كلياً.
- نقوم بخلط ملعقتين من مسحوق القهوة ويضاف لها ملعقة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- يتم تطبيق المزيج على الشعر ويترك على الشعر 20 دقيقة.
- يتم غسل الشعر جيداً بالطريقة المعتادة ويتم تكرار هذه الوصفة على الأقل مرتين من كل أسبوع.
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