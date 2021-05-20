المكون العجيب ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو

المكون العجيب ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وهذا ما تحلم به كل فتاة، أن تحصل على شعر قوي وكثيف وطويل، ولكنها لن تدرك الفوائد العظيمة التي يحملها الليمون للشعر، نظراً لأنه من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير فعال على كل ما يتعلق بشعرك وبشرتك وتفاصيل جمالك، إلى جانب أنه يتم استخدمه في وصفات عديدة للعناية بالشعر والبشرة، وكل هذا تجهلوا الفتيات وتجري دائماً وراء المنتجات الكيميائية، التي تتواجد في الصيدليات بهدف أنها ذات ماركات عالمية وسريعة المفعول، ولكنها لا تعلم ما تترك وراءها من آثار جانبيه جمه بعد ذلك، فقط ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة، جربيها بنفسك واكتشفي النتائج.

المكون العجيب ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ

كما ذكرنا غي السابق أن الليمون يحمل الكثير من الفوائد للشعر ونساعدك اليوم أن تستفيدي منه بكل سهولة:

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بإضافة ملعقة من عصير الليمون الحامض مع 4 ملاعق من الشامبو الخاص بنوع شعرك مع الحرص أن يكون خفيف.

ونقوم باستخدام المزيج عند القيام بغسل الشعر مع الحرص على فرك فروة الرأس لتحفيز البصيلة على النمو ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.