أسرار تحضير كريمة الطبخ الشهية في البيت بالخطوات

تعتبر كريمة الطبخ من أفضل الأشياء التي تضاف للطعام، وتعطيه طعم مميز ولذيذ، وتنقسم كريمة الطبخ إلى نوعين أحدهما مخصص للحلويات بكافة أشكالها التي تنقسم إلى ( كريمة الخفق – كريمة شانتيه )، والنوع الآخر مخصص كريمة المطبخ التي تضاف على أنواع الطعام المختلفة الأخرى.

كأسان حليب كامل الدسم.

علبة قشطة.

ملعقتا طعام كبيرتان من الدقيق.

ملعقة طعام نشا كبيرة.

نصف ملعقة طعام كبيرة ملح طعام.

ملعقتا طعام كبيرتان زبدة نباتية.

نضع كل من : الحليب، النشا، الدقيق، ملح الطعام في الوعاء الخاص بجهاز الخلاط الكهربي، ثم نخفق كافة المكونات لدقيقتين.

بعد ذلك نضع المكونات في وعاء على نار خفيفة ونحركها جيداً.

نستمر في التقليب ليغلي الخليط ويصبح متجانس، ثم نرفع الخليط من على النار.

ثم نضيف القشطة للإناء ونحركه باليد أو بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نضع المكونات مرة أخرى في وعاء الخلاط الكهربي.

ثم نخلط المكونات معاً لثلاث دقائق، وبهذا تكون الكريمة جاهزة للاستخدام.

مكونات كريمة الطبخطريقة تحضير كريمة الطبخكريمة الطبخ بجبنة الموزاريلا

بعد معرفة إحدى طرق عمل كريمة المطبخ، يمكن أيضاً الحصول عليها باستخدام الجبنة الموزاريلا وعدد من المكونات الأخرى، وهذه المكونات تخلط معاً بالخطوات التالية :

مكونات كريمة الطبخ بجبنة الموزاريلا

بيضتان.

مقدار كأس جبن الدهن.

مقدار كأس من الكريم السائل.

مقدار نصف ملعقة طعام كبيرة ملح طعام.

مقدار ربع ملعقة شاي صغيرة مسحوق فلفل أسود صغيرة.

مقدار كأس جبنة موزاريلا.

نبدأ بوضع كافة المكونات في الوعاء الخاص بالخلاط الكهربي.

ثم بعد ذلك نخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد على سرعة متوسطة لنحصل على خليط متجانس، وبهذا يمكن استخدام كريمة الطبخ في مختلف الأكلات.

طريقة تحضير كريمة الطبخ بجبنة موزاريلا