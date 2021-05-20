طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرهيب لتبييض المناطق الحساسة برائحة جميلة

يعد كريم النشا والقرنفل ، من الكريمات التي تساعد على تفيح المناطق الحساسة في وقت قصير، فهو من الكريمات القوي التي تعطي نتائج سريع في التفتيح ويزيل الاسمرار والجلد الميت بمفعول سحري لا تتخيليه ويقضي على البثور، والحبوب، والدهون المتراكمة تحت الجلد، يتميز الكريم برائحة الجميلة التي تدوم لمدة يوم كامل، ويمنح الجلد النعومة الكاملة مثل جلد الأطفال، وهو من الكريمات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ولا تستغرق وقت طويل في صنعها، وهى أمنة تمامًا على الجلد ولا تسبب أي أضرار، بل تعطي نتائج سريعة ومضمونة، يدخل الكريم في عدة استخدامات مثل تفتيح الركبتين والكوع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرهيب لتبييض المناطق الحساسة برائحة عطرية جميلة وبخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والقرنفل الرهيب مكونات كريم النشا والقرنفل الرهيب سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من عصير البرتقال. ملعقة كبيرة من النشا. ربع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لتبييض المناطق الحساسة في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر برطمان صغير الحجم ونضع مسحوق القرنفل وعصير الليمون، وعصير البرتقال، وملعقة النشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف ربع ملعقة القهوة ونمزج الخليط جيدً حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

نقوم بدهن المنطقة المراد تفتيحها ونترك الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

ثم نقوم بفرك الخليط جيدًا حتى نزيل الاسمرار والجلد الميت.

نكرر وضع الكريم يوم بعد يوم حتى تحصلي على أفضل النتائج. كريم طبيعي لإزالة الروائح الكريهة من المناطق الحساسة سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من النشا، مع ملعقة من ماء الورد، وملعقة من زيت جوز الهند ونخلطهم مع بعض حتى تذوب المكونات ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون ونقلب مرة أخرى. نقوم بوضع الكريم يوميًا حتى نحصل على رائحة عطرية جميلة. الوسوم

يعد كريم النشا والقرنفل ، من الكريمات التي تساعد على تفيح المناطق الحساسة في وقت قصير، فهو من الكريمات القوي التي تعطي نتائج سريع في التفتيح ويزيل الاسمرار والجلد الميت بمفعول سحري لا تتخيليه ويقضي على البثور، والحبوب، والدهون المتراكمة تحت الجلد، يتميز الكريم برائحة الجميلة التي تدوم لمدة يوم كامل، ويمنح الجلد النعومة الكاملة مثل جلد الأطفال، وهو من الكريمات التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ولا تستغرق وقت طويل في صنعها، وهى أمنة تمامًا على الجلد ولا تسبب أي أضرار، بل تعطي نتائج سريعة ومضمونة، يدخل الكريم في عدة استخدامات مثل تفتيح الركبتين والكوع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرهيب لتبييض المناطق الحساسة برائحة عطرية جميلة وبخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا والقرنفل الرهيب مكونات كريم النشا والقرنفل الرهيب سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من عصير البرتقال. ملعقة كبيرة من النشا. ربع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لتبييض المناطق الحساسة في أسرع وقت بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر برطمان صغير الحجم ونضع مسحوق القرنفل وعصير الليمون، وعصير البرتقال، وملعقة النشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف ربع ملعقة القهوة ونمزج الخليط جيدً حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

نقوم بدهن المنطقة المراد تفتيحها ونترك الخليط لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

ثم نقوم بفرك الخليط جيدًا حتى نزيل الاسمرار والجلد الميت.

نكرر وضع الكريم يوم بعد يوم حتى تحصلي على أفضل النتائج. كريم طبيعي لإزالة الروائح الكريهة من المناطق الحساسة سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من النشا، مع ملعقة من ماء الورد، وملعقة من زيت جوز الهند ونخلطهم مع بعض حتى تذوب المكونات ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون ونقلب مرة أخرى. نقوم بوضع الكريم يوميًا حتى نحصل على رائحة عطرية جميلة.

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