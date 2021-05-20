طريقة عمل صابونة الفحم المعجزة في إزالة التجاعيد والحبوب وتفتيح البشرة

صابونة الفحم ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على إزالة التجاعيد والحبوب من الوجه، وتعمل على تفتيح البشرة، وهى من أجود أنواع الصابون التذي يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويساعد على تنظيف المسام، وامتصاص الدهون الزائدة والمتراكمة تحت الجلد، كما يساعد في حماية البشرة من التورم والالتهابات ويعطيها مظهر جمالي خالي من العيوب ونقي من الحبوب والبثور، ويلعب دور مهم في حماية البشرة من ظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد ويمنع ظهورها، وتتميز صابونة الفحم بأنها تحتوي على مواد طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها في وقت قصير، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصنعها بالبيت بكل سهولة، وتوجد أنواع كثيرة من الصابون الطبيعي مثل صابونة الكركم، وصابونة النعناع، وصابونة البقدونس، وصابونة الجرجير، وكلها هذه الأنواع مصنوعة من مكونات طبيعية، ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وتغذي البشرة وتجعل الدم يتدفق بها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة الفحم بالمنزل بأقل التكاليف والمجهود.

مكونات صابونة الفحم

تحتوي طريقة عمل صابونة الفحم على العديد من المكونات الطبيعية وهى كما يلي:-

٣ ملاعق من حبوب الفحم المطحونة توجد بالصيدليات.

طبق صغير من صابون الزيتون المبشور.

٢ كبسوله من فيتامين اي.

٢ ملعقة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نصف كوب من ماء الورد.

نصف كوب من الماء العادي.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الفحم الرهيبة في إزالة التجاعيد والحبوب وتفتيح البشرة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه ماء الورد، والماء العادي، وملعقة النشا، ونقوم بتذويبهم مع بعض، ثم نقوم بوضع الصابون المبشور ونقلبهم مع بعض حتى تذوب جميع المكونات. نضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر، حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بإضافة حبوب الفحم المطحونة، وزيت اللوز، وزيت جوز الهند، ثم نقوم بمزح المكونات جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ويصبح الخليط ناعم. نقوم بإحضار قالب الصابون، وندهنه بقليل من زيت الزيتون، ثم نقوم بوضع الخليط في القالب، ونتركه مدة أسبوع حتى يجف تماماً. نقوم بغسل البشرة يومياً بصابونة الفحم حتى نحصل على النتائج المرجوة.

فوائد صابونة الفحم للبشرة

تحتوي الصابونة على فوائد عديدة ومذهله للبشرة والجسم وهى كالتالي:-