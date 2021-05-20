طريقة عمل خلطة الكركم الهندية لإزالة الشعر الزائد نهائياً بدون ألم

تعتبر خلطة الكركم الهندية ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر بدون ألم من الوجه والجسم، وتمنح البشرة الترطيب والتفتيح الكامل، تحتوي الخلطة على بعض المكونات الطبيعية التي تمنع ظهور الشعر وتقلل من نموه، خلطة الكركم خلطة طبيعية كانوا يستخدمونها النساء في الهند لإزالة الشعر من الوجه والجسم ولها تاثيرها الفعال في منع نموه الشعر، وليس لها أثار جانبياً مثل المستحضرات الأخرى التي تساعد على إنبات الشعر سريعاً، وهى تساعد أيضا على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم وتحارب الاسمرار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الخلطة الكركم الهندية لإزالة الشعر بدون ألم وبخطوات سهلة وبدون تكلفة.

مكونات خلطة الكركم الهندية

تحتوي هذه الخلطة على العديد من المكونات الطبيعية التي تزيل الشعر في وقت قصير وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الملح. ثلاث ملاعق من الحليب. ملعقة كبيرة من الصابون المبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الكركم الهندية لإزالة الشعر بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض حتى يصبح مثل العجينة.

نقوم بوضع الخلطة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها سواء الوجه أو الجسم ونتركها حتى تجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بفرك الخلطة جيدًا حتى تتساقط الشعيرات الصغيرة.

ثم نغسل الجسم بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق في دقائق.

يمكنك حفظ الخلطة في الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.

طريقة عمل خلطة السكر والكركم لإزالة الشعر

سوف نتعرف على تحضير خلطة عجيبة في إزالة الشعر من الجسم بدون ألم وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها ملعقتين من السكر الخشن، وملعقة من الكركم، وملعقتين من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض. نقوم بتوزيع الخلط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها بالتساوي ونتركها حتى تجف تمامًا. بعد ها يتم فرك الخليط بواسطة اليد بعكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر كله. بعد ذلك نغسل الجسم بالماء البارد وندهنه بكريم مرطب حتى نحصل على النعومة بالكامل. نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.

فوائد الكركم للبشرة

توجد بعض الفوائد الطبيعية للكركم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-