أسهل طريقة لتحضير الكبيبة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة للغاية في المنزل

الكبيبة من الوجبات الغذائية الهامة التي تفيد الجسم، فكثير منا يعشق طعمها فهي تحتوي على كثير من التوابل التي تعطي لها مذاق رائع ونكهة طيبة ولذيذة، بالإضافة إلى باقي المكونات التي تغذي الجسم، يوجد بعض الأفراد الذين لا يدركون طعمها ولا يفضل تناول، ولكننا من هنا نقدم أسهل بطريقة بأقل المكونات ونتيجة مبهرة ولذيذة.

طريقة عمل الكبيبة

سنقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبيبة لكن من لا يعرفها بأقل المكونات الموجودة داخل مطبخك ولا تحتاجين لشرائها ودفع مبالغ باهظة في وجبة واحدة.

¾ كيلو لحم مفروم.

3 أكواب برغل نظيف ومنقوع.

حبة من البصل المفروم.

ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

رشة ملح.

نصف كيلو لحم مفروم.

2 حبة من البصل المفروم.

3 ملاعق زبدة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة جوز الطيب.

مقدار زيت للقلي.

اخلطي البرغل في الخلاط وقومي بتصفيته من الماء، ثم أضيفي عليه اللحم المفروم ثم أضيفي البوصلة المفروم وكل التوابل الموجودة واتركي جانبًا لحين تجهيز العصاج.

في صينية ضعي الزبدة مضاف إليها ملعقة واحدة من زيت الذرة حتى تمام التسخين.

أضيفي البصل وعليه رشة الملح إلا أن يذبل وبعد ذلك أضيفي إليه اللحم المفروم واستمري بالتقليب.

أضيفي التوابل العصاج وقليبيهم حتى تتجانس التوابل والعصا مع بعض.

من خليط البرغل السابق نأخد مقدار صغير ونقوم بحشوة من العصاج ونتأكد من علقها باحكام.

نستمر في تكرر هذه الخطوة لحين انتهاء مقدار العصاج و خليط البرغل، واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

في مقلاة نقوم بوضع مقدار كافي للقلي حتى تمام التسخين ونضع الكبيبة حتى تصبح باللون الذهبي.

ضعي الكبيبة في طبق التقديم بجانب العيش الطازج و الطحينة البيضاء وبالهنا والشفا

مقادير الكبيبةمقادير العصاجطريقة تحضير الكبيبة