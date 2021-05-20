التخلص من تجاعيد الوجه في المنزل بطرق وخلطات طبيعية

التخلص من تجاعيد الوجه مشكلة كبيرة لأن ظهور التجاعيد من الأمور الطبيعية التي تحدث نتيجة التقدم في العمر ولكنها أيضاً من الأمور التي تسبب الإزعاج وخاصة للسيدات لأن المرأة تريد أن تظهر دائماً بمظهر جذاب ومتألق ولهذا تبحث عن بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التقليل من ظهور التجاعيد في وقت مبكر من العمر.الطرق العلاجية للتخلص من تجاعيد الوجه
- الكريمات المضادة للتجاعيد
- وتعتبر هذه الكريمات من الأشياء التي لا تحتاج وصفات وصفات طبية.
- ويحتوي تركيب هذه الكريمات علي مكونات نشطة مثل : الريتينول، ومضادات أكسدة ويدخل في تركيبها أيضاً بعض من البلديات التي من خصائصها علاج التجاعيد ولكن بنسبة ضعيفة وذلك بسب قلة فاعليتها.
- البوتكس
- أكدت التجارب السابقة أن البوتكس يفيد في تخفيف التجاعيد في منطقة بين الحاجبين، والتجاعيد التي تظهر على الجبهة، ومنطقة العين.
- وتستمر ظهور نتائج العلاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر ولذلك يجب تكرار عملية الحقن للحفاظ على النتائج المرجوة.
- ويساعد حقن عضلات الوجه بكمية من البوتكس على حماية العضلات من التقلص ونتيجة لذلك يمكنك الحصول على بشرة ناعمة وصافية خالية من التجاعيد.
هناك أيضاً طرق طبيعية تساعد في إزالة التجاعيد، ومن هذه الطرق الطبيعية نجد :
- العسل
- يعد من الأشياء الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة ويقلل ظهور التجاعيد مبكراً ويمكن استخدامه ممزوجاً مع الماء الدافيء، ويتم غسل الوجه به أو وضعه على البشرة ويدلك لمدة عشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء أو الباردة.
- الزيوت
- يعتبر أيضاً من الطرق الطبيعية لتخفيف التجاعيد مع الحامض، حيث يتكون زيت الزيتون على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تجعل الوجه رطب ونضر كما أن يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وغني أيضاً بعنصر الحديد الذي يعطي البشرة الشباب والنقاء أما الحامض يزيد البشرة لمعاناً وإشراقاً.
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التخلص من تجاعيد الوجه مشكلة كبيرة لأن ظهور التجاعيد من الأمور الطبيعية التي تحدث نتيجة التقدم في العمر ولكنها أيضاً من الأمور التي تسبب الإزعاج وخاصة للسيدات لأن المرأة تريد أن تظهر دائماً بمظهر جذاب ومتألق ولهذا تبحث عن بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التقليل من ظهور التجاعيد في وقت مبكر من العمر.الطرق العلاجية للتخلص من تجاعيد الوجه
- الكريمات المضادة للتجاعيد
- وتعتبر هذه الكريمات من الأشياء التي لا تحتاج وصفات وصفات طبية.
- ويحتوي تركيب هذه الكريمات علي مكونات نشطة مثل : الريتينول، ومضادات أكسدة ويدخل في تركيبها أيضاً بعض من البلديات التي من خصائصها علاج التجاعيد ولكن بنسبة ضعيفة وذلك بسب قلة فاعليتها.
- البوتكس
- أكدت التجارب السابقة أن البوتكس يفيد في تخفيف التجاعيد في منطقة بين الحاجبين، والتجاعيد التي تظهر على الجبهة، ومنطقة العين.
- وتستمر ظهور نتائج العلاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر ولذلك يجب تكرار عملية الحقن للحفاظ على النتائج المرجوة.
- ويساعد حقن عضلات الوجه بكمية من البوتكس على حماية العضلات من التقلص ونتيجة لذلك يمكنك الحصول على بشرة ناعمة وصافية خالية من التجاعيد.
هناك أيضاً طرق طبيعية تساعد في إزالة التجاعيد، ومن هذه الطرق الطبيعية نجد :
- العسل
- يعد من الأشياء الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة ويقلل ظهور التجاعيد مبكراً ويمكن استخدامه ممزوجاً مع الماء الدافيء، ويتم غسل الوجه به أو وضعه على البشرة ويدلك لمدة عشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء أو الباردة.
- الزيوت
- يعتبر أيضاً من الطرق الطبيعية لتخفيف التجاعيد مع الحامض، حيث يتكون زيت الزيتون على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تجعل الوجه رطب ونضر كما أن يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وغني أيضاً بعنصر الحديد الذي يعطي البشرة الشباب والنقاء أما الحامض يزيد البشرة لمعاناً وإشراقاً.
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