الفطام التدريجي للطفل من الرضاعة الطبيعية بطريقه سهله

الفطام التدريجي من الرضاعة الطبيعية تعد من أهم المراحل في حياة الطفل والأم حيث تمد الرضاعة الطبيعية الطفل بأهم الفيتامينات والمعادن التي تبنى جسمه وتؤثر على صحة الطفل حيث تجعله بصحة جيدة ومناعة قوية على مدار حياته وبعد العام والنصف تفكر الأم في الإقبال على الفطام واستبدالها بتقديم الأطعمة المتنوعة للطفل ويعد الفطام من أصعب المراحل التي يمر بها الطفل والأم أيضا فهو يشعر بالحب والأمان أثناء عملية الرضاعة الطبيعية واستغناءه عنها ليس أمرا سهلا بالمرة ويجب أن تبتعد الأم عن الطرق القديمة التقليدية في الفطام مثل استخدام الصبار وتتبع الطرق الحديثة التي تهتم بصحة الطفل النفسية وهناك أنواع وطرق مختلفة للفطام مثل الفطام الكلى المفاجئ والفطام التدريجي وينصح الأطباء والمتخصصين بالفطام التدريجي للطفل لكى لا تتأثر صحته النفسية مثل ما يحدث مع الفطام الكلى المفاجئ . الوقت المناسب للفطام من الرضاعة الطبيعية الوقت المناسب للفطام من الرضاعة الطبيعية يجب اختيار الوقت المناسب لفطام الطفل فالوقت المناسب عامل مهم جدا لاجتياز هذه المرحلة بسلام وبدون إرهاق نفسى وجسدي للطفل لذا عليكى الانتباه لهذه النقاط : أن يكون الطفل بصحة جيدة أي أنه لا يعانى من أي أمراض لأن الرضاعة الطبيعية تمده بالمضادات الحيوية الطبيعية التي تساعده على مقاومة أي مرض .

أن يحصل الطفل على الغذاء المتنوع المفيد المتكامل الذي يمد جسمه بالعناصر الغذائية المتكاملة عن طريق تقديم له الطعام الصحي المتنوع المفيد لبناء جسمه .

من الأفضل أن يكون الطفل تم العام والنصف من عمره وأحيانا تقوم الأم بفطام الطفل في مراحل مبكرة لكن من الأفضل أن يكون الفطام من العام والنصف إلى العامين حتى يحصل الطفل على اكبر قدر من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسمه . خطوات الفطام التدريجي من الرضاعة الطبيعية يتم تقليل عدد الرضعات التي يحصل عليها الطفل بالتدريج فتبدأ الأم أولا بإنقاص رضعة واحدة في اليوم ثم تبدأ بإنقاص عدد الرضعات بالتدريج على مدار شهور واستبدالها بالأطعمة المختلفة حتى يتعود الطفل بالتدريج على الفطام من الرضاعة الطبيعية.

أن يتناول الطفل كوب من اللبن الطبيعي يوميا وتعويضه بالعصائر والمشروبات التي تغنيه عن الرضاعة .

يمكن استبدال الرضعة التي يحصل عليها الطفل قبل النوم بحمام دافئ لكى يسترخى ويشعر بالهدوء والراحة وينام بعمق .

لا يجب أن تبتعد الأم عن طفلها في مرحلة الفطام هذا أمر خاطئ فيجب أن تكون الأم بجانبه لتعطيه القدر الكافي من الحب والحنان في هذه المرحلة المختلفة .

الاهتمام بالجانب الترفيهي للطفل في هذه المرحلة وإحضار الألعاب الجديدة والخروج من المنزل ومحاولة تقديم سبل الترفيه المتعددة لإلهاء الطفل عن التفكير في الرضاعة . خطوات الفطام التدريجي من الرضاعة الطبيعية الوسوم

الفطام التدريجي من الرضاعة الطبيعية تعد من أهم المراحل في حياة الطفل والأم حيث تمد الرضاعة الطبيعية الطفل بأهم الفيتامينات والمعادن التي تبنى جسمه وتؤثر على صحة الطفل حيث تجعله بصحة جيدة ومناعة قوية على مدار حياته وبعد العام والنصف تفكر الأم في الإقبال على الفطام واستبدالها بتقديم الأطعمة المتنوعة للطفل ويعد الفطام من أصعب المراحل التي يمر بها الطفل والأم أيضا فهو يشعر بالحب والأمان أثناء عملية الرضاعة الطبيعية واستغناءه عنها ليس أمرا سهلا بالمرة ويجب أن تبتعد الأم عن الطرق القديمة التقليدية في الفطام مثل استخدام الصبار وتتبع الطرق الحديثة التي تهتم بصحة الطفل النفسية وهناك أنواع وطرق مختلفة للفطام مثل الفطام الكلى المفاجئ والفطام التدريجي وينصح الأطباء والمتخصصين بالفطام التدريجي للطفل لكى لا تتأثر صحته النفسية مثل ما يحدث مع الفطام الكلى المفاجئ . الوقت المناسب للفطام من الرضاعة الطبيعية الوقت المناسب للفطام من الرضاعة الطبيعية يجب اختيار الوقت المناسب لفطام الطفل فالوقت المناسب عامل مهم جدا لاجتياز هذه المرحلة بسلام وبدون إرهاق نفسى وجسدي للطفل لذا عليكى الانتباه لهذه النقاط : أن يكون الطفل بصحة جيدة أي أنه لا يعانى من أي أمراض لأن الرضاعة الطبيعية تمده بالمضادات الحيوية الطبيعية التي تساعده على مقاومة أي مرض .

أن يحصل الطفل على الغذاء المتنوع المفيد المتكامل الذي يمد جسمه بالعناصر الغذائية المتكاملة عن طريق تقديم له الطعام الصحي المتنوع المفيد لبناء جسمه .

من الأفضل أن يكون الطفل تم العام والنصف من عمره وأحيانا تقوم الأم بفطام الطفل في مراحل مبكرة لكن من الأفضل أن يكون الفطام من العام والنصف إلى العامين حتى يحصل الطفل على اكبر قدر من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسمه . خطوات الفطام التدريجي من الرضاعة الطبيعية يتم تقليل عدد الرضعات التي يحصل عليها الطفل بالتدريج فتبدأ الأم أولا بإنقاص رضعة واحدة في اليوم ثم تبدأ بإنقاص عدد الرضعات بالتدريج على مدار شهور واستبدالها بالأطعمة المختلفة حتى يتعود الطفل بالتدريج على الفطام من الرضاعة الطبيعية.

أن يتناول الطفل كوب من اللبن الطبيعي يوميا وتعويضه بالعصائر والمشروبات التي تغنيه عن الرضاعة .

يمكن استبدال الرضعة التي يحصل عليها الطفل قبل النوم بحمام دافئ لكى يسترخى ويشعر بالهدوء والراحة وينام بعمق .

لا يجب أن تبتعد الأم عن طفلها في مرحلة الفطام هذا أمر خاطئ فيجب أن تكون الأم بجانبه لتعطيه القدر الكافي من الحب والحنان في هذه المرحلة المختلفة .

الاهتمام بالجانب الترفيهي للطفل في هذه المرحلة وإحضار الألعاب الجديدة والخروج من المنزل ومحاولة تقديم سبل الترفيه المتعددة لإلهاء الطفل عن التفكير في الرضاعة . خطوات الفطام التدريجي من الرضاعة الطبيعية

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