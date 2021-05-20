من القديم ويقوم الإنسان بتناول الجبن علي الخبز والخضراوات وبعض قطع اللحم ، ومع تطور الأمر أصبح وضع الحشوات والمكونات الأخري علي العجين قبل خبزه وتطور الأمر إلي أن أصبحت وجبة البيتزا ، واشتهر بها الشعب الإيطالي وصارت البيتزا الإطالية الكثر شهرة وطلب في كل مطاعم العالم ويتساءل الكثيرون عن طريقة تحضيرها ومكوناتها والمقادير الخاصة بذلك ، وفي مقالنا اليوم نستعرض لكم مكونات ومقادير وطريقة عمل البيتزا الإيطالي بالمنزل بالخطوات البسيطة ، حيث تحتوي علي الماء الدافئ بدلاً من الحليب مع الدقيق الأبيض ، ومقدار كافي من الخميرة الطازجة الجافة وزيت عباد شمس ومقدار من ملح الطعام والسكر ويتم تطعيم حشوة الأطراف بأنواع الجبن المبشور والجبن النستو وحشوات وجه البيتزا من النقانق والجبن والخضراوات والزيتون لتقديمها بجوار أطباق شوربة الطماطم المشوية بديل الكاتشب.

مقادير مكونات طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالمنزل

كما قدمنا لكم من قبل مكونات وطريقة إعداد سجق اللحم البقري بالفرن ، نتعرف من خلال هذه الفقرة علي مقادير البيتزا الإطالي :

مقدار واحد كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر المنخول.

مقدار نصف لتر من الماء الدافئ بديلاً للبن في العجين.

عدد ثلاث ملاعق من الخميرة الطازجة الجافة.

ربع كوب زيت عباد الشمس.

ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام.

مقدار ملعقتين صغيرتين من السكر.

مقدار خمس ملاعق كبيرة من الجبن الشيدر المبشور.

مقدار ست حبات من الجبن النيستو.

عدد أثنين حبة طماطم مقطعه شرائح.

مقدار 50 جرام من الزيتون المفرغ الشرائح.

مقدار 50 جرام من النقانق المقطع لشرائح.

مقدار ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

طريقة تحضير الوصفة بالخطوات

كما قدمنا لكم من قبل علي طريقة ومكونات تحضير البيتزا الهشة ، نستعرض لكم خطوات تحضير البيتزا الإيطالي :

في وعاء خلط مناسب نقوم بخلط الماء الدافئ مع الخميرة جيداً حتي تصبح ذات رغوة.

في وعاء كبير للعجن نقوم بوضع الدقيق وخلطه بالسكر والملح وتكوينه علي شكل دائرة مفرغة من الوسط.

يتم سكب الماء الدافئ في وسط الدائرة و البدأ في الخلط مع إضافة الزيت تدريجاً.

نستمر في الخلط وعجن المكونات معاً حتي يصبح العجين ناعم الملمس وطري القوام.

ويستمر العجن لمدة عشرة دقائق ثم يترك العجين مغطي لمدة أربعة ساعات مع دهن وجهه بالزيت حتي يتخمر.

نجهز الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية وننثر بعضض الدقيق علي طاولة التشكيل.

نقسم العجين لكرات ويتم فردها علي الدقيق المنثور ويفرغ الجبن النستو علي الأطراف ويتم لف العجين حولها وتغلق بإحكام.

يتم فرد الجبن المبشور وباقي مكونات وجه البيتزا علي السطح مع بعض معجون الطماطم لدهن الوجه.

توضع في الفرن داخل صينية مناسبة الحجم لمدة 20 دقيقة مع مراعاة متابعتها حتي تنضج ويصبح لون الوجه بني فاتح.

تقدم ساخنه مع قطع الدجاج المقرمش من ستربس الدجاج الحار وبالهناء والشفاء