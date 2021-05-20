طولي أظافرك في يومين بوصفة سحرية وتخلصي من الضعف العام على يدك وأظافرك

طولي أظافرك في يومين بطرق طبيعية نقدمها إليكي للحفاظ على شكل اليدين بالإضافة للتبييض والتنعيم، حيث ترغب الفتيات دائمًا في الحصول على يدين ناعمتين وأظافر قوية وصحية وناعمة، فقد تتكسر الأظافر أو لا تطول نتيجة لبعض العوامل ومهما اختلفت تلك العوامل هناك دائمًا طرق لعلاجها والأفضل في تطويل الأظافر هو الوصفات الطبيعية لأنها توفر لليدين والأظافر جميع ما تحتاجه من العناصر الطبيعية.

طولي أظافرك في يومين بوصفة سحرية

إذا كنتي تحلمين بأظافر طويلة وأيدي ناعمة وبيضاء إليكي مجموعة من الوصفات الطبيعية لتطويل الأظافر وتنعيم اليدين وتبييضها:

وصفة العسل والبيض لتطويل الأظافر

في تلك الوصفة نحضر خليط من ملعقة عسل وصفار بيضة واحدة مع كمية ملح بسيطة ومن ثم نضع الأظافر في تلك الوصفة لربع ساعة مع التكرار اليومي حتى تظهر النتائج واضحةً.

وصفة الملح والليمون لتطويل الأظافر وتبييض اليدين

تساعد تلك الوصفة في تقشير اليدين للتخلص من خلايا الجلد الميتة كما وتزيد من طول الأظافر في مدة بسيطة، وهي عبارة عن خليط من ملعقة ملح خشن كبيرة مع 2 ملعقة عصير ليمون طازج، ويتم غمر الأظافر في وعاء الخلطة وتدليك الأظافر والأيدي لمدة خمس دقائق ومن ثم تترك في الخلطة لعشر دقائق وتكرر يوميًا.

وصفة الليمون مع ماء الورد

تتكون تلك الوصفة من 2 ملعقة ماء ورد مع 2 ملعقة عصير ليمون ويوضع المزيج على الأظافر نصف ساعة من التدليك وتغسل الأظافر بعد ذلك مع التكرار لثلاث مرات بالأسبوع.

العناية بالأظافر والأيدي

تطويل الأظافر والعناية بالأظافر يحتاج مجهود منا والمواظبة على استخدام وصفات العناية باليدين وتطويل الأظافر حتى نحصل على النتائج المطلوبة، مع التعود على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الهامة للأظافر وللجسم.