طريقة عمل الكوكيز في البيت بسهولة بالشيكولاته الدارك الدايت والشوفان والشيكولاته الغامقة

طريقة عمل الكوكيز في البيت، هو من أشهر الحلويات الغربية، ولكن أصوله ترجع إلى بلاد الفارس، وهو عبارة عن نوع من أنواع البسكوتات المقرمشة، عبارة عن دائرة من الدقيق وبداخلها الشيكولاته اللذيذة، وفي بعض الأحيان يضاف إليها دقيق الشوفان، حيث يقدم أيضاً بالعديد من النكهات منها جوز الهند والمكسرات والأيس كريم، ويقدم مع الشاي أو القهوة أو العصير، كفطار خفيف أو للأطفال في المدارس، ولأنه من المقرمشات اللذيذة لهذا يعشقه الكثير وخصوصاً الأطفال الصغار.طريقة عمل الكوكيز في البيت
تعتبر الكوكيز المحشو بقطع الشيكولاته من المخبوزات اللذيذة السهلة التي يمكن لربة المنزل أن تحضرها في المنزل وتقدمها لأفراد أسرتها ولذلك سوف نقدم أكثر من طريقة لعمل الكوكيز اللذيذ في المنزل.كوكيز الشوفان بالشيكولاته الدارك الدايت
المقادير:
- 2 كوب من الشوفان المطحون.
- 2 ملعقة من الشوفان الغير مطحون.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ذرة ملح طعام.
- 4 ملعقة من سكر الدايت.
- نصف ملعقة من بيكينج بودر.
- 2 ملعقة من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن أو أكثر حسب العجن.
- قطع من الشيكولاته الدارك.
الطريقة:
- يتم تقليب المقادير الجافة معاً.
- يتم إضافة البيضة والزيت واللبن مع الخلط الجيد.
- يتم ترك العجينة 10 دقائق في الثلاجة لترتاح.
- يتم دهن اليد بالزيت ويتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ويوضع داخلها قطع الشيكولاته الدارك.
- يتم وضعها في صينية على ورق زبدة.
- تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقه.
المقادير:
- كوب ونصف من الدقيق.
- بيضه واحدة.
- 100 جرام زبدة.
- 80 جرام من شكولاته الحليب أو الشيكولاته الغامقة.
- نصف كوب من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.
- باكيت بيكينج بودر.
- كوب من حبيبات الشيكولاته.
الطريقة:
- يتم تذويب الزبدة فقط ولا تترك حتى الغليان.
- يتم إضافة الشيكولاته فور ذوبانها مباشرة ويتم خلطها حتى تذوب.
- نتركها لتبرد.
- نخفق البيض مع السكر في الخلاط.
- ثم نضيف إليه خليط الزبدة.
- ثم نضيف القهوة ونستمر في الخلط.
- نضيف الدقيق والبيكينج بودر مع الاستمرار في الخلط.
- ثم نضيف حبيبات الشيكولاته ونخلط حتى تكون عجينة طرية.
- نقوم بتشكيله من خلال عمل كرات صغيرة مدورة.
- يتم خبزه في الفرن على درجة حرارة 170 درجة ولمدة 15 دقيقة.
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طريقة عمل الكوكيز في البيت، هو من أشهر الحلويات الغربية، ولكن أصوله ترجع إلى بلاد الفارس، وهو عبارة عن نوع من أنواع البسكوتات المقرمشة، عبارة عن دائرة من الدقيق وبداخلها الشيكولاته اللذيذة، وفي بعض الأحيان يضاف إليها دقيق الشوفان، حيث يقدم أيضاً بالعديد من النكهات منها جوز الهند والمكسرات والأيس كريم، ويقدم مع الشاي أو القهوة أو العصير، كفطار خفيف أو للأطفال في المدارس، ولأنه من المقرمشات اللذيذة لهذا يعشقه الكثير وخصوصاً الأطفال الصغار.طريقة عمل الكوكيز في البيت
تعتبر الكوكيز المحشو بقطع الشيكولاته من المخبوزات اللذيذة السهلة التي يمكن لربة المنزل أن تحضرها في المنزل وتقدمها لأفراد أسرتها ولذلك سوف نقدم أكثر من طريقة لعمل الكوكيز اللذيذ في المنزل.كوكيز الشوفان بالشيكولاته الدارك الدايت
المقادير:
- 2 كوب من الشوفان المطحون.
- 2 ملعقة من الشوفان الغير مطحون.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ذرة ملح طعام.
- 4 ملعقة من سكر الدايت.
- نصف ملعقة من بيكينج بودر.
- 2 ملعقة من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن أو أكثر حسب العجن.
- قطع من الشيكولاته الدارك.
الطريقة:
- يتم تقليب المقادير الجافة معاً.
- يتم إضافة البيضة والزيت واللبن مع الخلط الجيد.
- يتم ترك العجينة 10 دقائق في الثلاجة لترتاح.
- يتم دهن اليد بالزيت ويتم تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ويوضع داخلها قطع الشيكولاته الدارك.
- يتم وضعها في صينية على ورق زبدة.
- تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقه.
المقادير:
- كوب ونصف من الدقيق.
- بيضه واحدة.
- 100 جرام زبدة.
- 80 جرام من شكولاته الحليب أو الشيكولاته الغامقة.
- نصف كوب من السكر.
- 1 ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان.
- باكيت بيكينج بودر.
- كوب من حبيبات الشيكولاته.
الطريقة:
- يتم تذويب الزبدة فقط ولا تترك حتى الغليان.
- يتم إضافة الشيكولاته فور ذوبانها مباشرة ويتم خلطها حتى تذوب.
- نتركها لتبرد.
- نخفق البيض مع السكر في الخلاط.
- ثم نضيف إليه خليط الزبدة.
- ثم نضيف القهوة ونستمر في الخلط.
- نضيف الدقيق والبيكينج بودر مع الاستمرار في الخلط.
- ثم نضيف حبيبات الشيكولاته ونخلط حتى تكون عجينة طرية.
- نقوم بتشكيله من خلال عمل كرات صغيرة مدورة.
- يتم خبزه في الفرن على درجة حرارة 170 درجة ولمدة 15 دقيقة.
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