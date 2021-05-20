طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بالخلطة السرية على أصولها مثل المطاعم

كفتة الفراخ المشوية ، من الأطعمة الغنية عن التعريف، وهى من أشهر الأكلات المصرية المشهورة، التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة ولا تستغرق وقت طويل في عملها، وهى من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها لأسرتك على وجبة العشاء، ويمكن تحضيرها بجانب الأرز، والصلصة، والسلطة الخضراء، وهى تحتوي على بعض البهارات والمكونات البسيطة التي تعطي لها رائحة جميلة وطعم طيب، تجعل الكثير من الناس يقبلون عليها وخاصة الأطفال، تحمل الوجبة العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم فهي تمتلك كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساعد على سرعة الهضم وتعالج الإمساك، وهى من الأكلات التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة بالجسم التي تسبب السمنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على أصولها مثل المطاعم بخطوات سهلة.

مكونات كفتة الفراخ المشوية

توجد بعض المكونات البسيطة لعمل كفتة خفيفة وهشة بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة قطع صغيرة. حبة كبيرة من البصل المقطع. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة الخضراء المفرومة. 2 قرن من الفلفل الأخضر المفروم. قطعة صغيرة من لبابة الخبز. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الكبة الكهربائية ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيداً مع بعض.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة، ثم نضيف الملح، والفلفل، وبهارات الفراخ، والكزبرة المطحونة ونقلبهم مع بعض حتى تتماسك العجينة.

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ثم نخرجها من الثلاجة ونقوم تشكيلها على شكل أصابع طويلة الحجم.

نقوم برص الأصابع في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تتحمر.

ثم نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة بجوار الأرز والسلطة وبالهناء والشفاء.

فوائد كفتة الدجاج

تحتوي كفتة الدجاج على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان سوف نتعرف ليها وهى كما يلي:-