طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

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يعد ماسك الطماطم والنشا ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي إزالة الأوساخ والشوائب من الوجه، فهو خليط ممتاز جداً لتخلص من البثور وحب الشباب، ويعمل علي تفتيح البشرة بشكل واضح، وهناك فوائد عديدة جداً لنشا، فهو يعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة، يحتوي علي نسبة كبيرة من، الأحماض الأمينية والمعادن التي تغذي البشرة وترطبها، تساعد علي امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر علي البشرة، وتسعي دائماً السيدات للحصول علي بشرة ناعمة وصافية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا في المنزل للحصول علي بشرة ناصعة البياض.مكونات عمل ماسك الطماطم والنشا
من هنا سوف نتعرف علي مكونات طبيعية لعمل الماسك في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- معلقتين كبار من النشا.
- كوب من عصير الطماطم.
- معلقة من زيت الزيتون.
تعرفي من هنا علي طريقة تحضير ماسك الطماطم والنشا في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وهي كالاتي:-
- أولاً نقوم بإحضار طبق، ونضع فيه النشا، ثم نقوم بسكب عصير الطماطم بالتدريج مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ونستمر في التقليب.
- يتم وضع الخليط في علبة صغيرة، ثم يترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام علي البشرة.
- يتم غسل البشرة جيداً من الأوساخ قبل وضع الخليط علي البشرة، ويترك الخليط علي البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بماء دافئ للحصول علي أفضل النتائج.
فوائد النشا لجميع أنواع البشرة
تعرفي من هنا علي أهم فوائد النشا للبشرة وهناك فوائد عديدة منها الاتي:-
- تساعد علي امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر علي البشرة.
- تطهر البشرة من السموم وتنظف المسام وإزالة البثور.
- تحتوي علي نسبة عالية من البروتين.
- تقلل من ظهور حب الشباب في البشرة.
- تعتبر مرطباً طبيعياً للبشرة.
- تساعد علي التخلص من الشوائب والأوساخ في البشرة.
- تساعد علي التخلص من البقع الداكنة وتفتح البشرة بشكل ملحوظ.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة استخدام هذا الماسك الرائع والممتاز للعناية بالبشرة وهي كالاتي:-
- قومي أولاً بتنظيف بشرتك جيداً وإزالة المكياج.
- ارتدي كيس بلاستك علي الرأس للحفاظ علي وجه خالي من الشعر.
- قومي بتبليل بشرة وجهك قليلاً.
- قومي بتقطيع الجزء العلوي من الطماطم.
- ضعي السكر في طبق، ثم اغمسي الطماطم في السكر، ومرر علي الوجه بحركة دائرية.
- استرخي لمدة 10 دقائق واشطفي الوجه بالماء الفاتر.
- نشفي البشرة جيداً ثم ضعي المرطب، يكرر هذا الماسك كل أسبوع للحصول علي أفضل نتيجة.
الوسوم
يعد ماسك الطماطم والنشا ، من أفضل أنواع المسكات التي تساعد علي إزالة الأوساخ والشوائب من الوجه، فهو خليط ممتاز جداً لتخلص من البثور وحب الشباب، ويعمل علي تفتيح البشرة بشكل واضح، وهناك فوائد عديدة جداً لنشا، فهو يعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة، يحتوي علي نسبة كبيرة من، الأحماض الأمينية والمعادن التي تغذي البشرة وترطبها، تساعد علي امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر علي البشرة، وتسعي دائماً السيدات للحصول علي بشرة ناعمة وصافية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعناً ثقفني الإخباري، طريقة عمل ماسك الطماطم والنشا في المنزل للحصول علي بشرة ناصعة البياض.مكونات عمل ماسك الطماطم والنشا
من هنا سوف نتعرف علي مكونات طبيعية لعمل الماسك في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- معلقتين كبار من النشا.
- كوب من عصير الطماطم.
- معلقة من زيت الزيتون.
تعرفي من هنا علي طريقة تحضير ماسك الطماطم والنشا في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وهي كالاتي:-
- أولاً نقوم بإحضار طبق، ونضع فيه النشا، ثم نقوم بسكب عصير الطماطم بالتدريج مع التقليب المستمر.
- بعد ذلك نستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ونستمر في التقليب.
- يتم وضع الخليط في علبة صغيرة، ثم يترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق قبل الاستخدام علي البشرة.
- يتم غسل البشرة جيداً من الأوساخ قبل وضع الخليط علي البشرة، ويترك الخليط علي البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بماء دافئ للحصول علي أفضل النتائج.
فوائد النشا لجميع أنواع البشرة
تعرفي من هنا علي أهم فوائد النشا للبشرة وهناك فوائد عديدة منها الاتي:-
- تساعد علي امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر علي البشرة.
- تطهر البشرة من السموم وتنظف المسام وإزالة البثور.
- تحتوي علي نسبة عالية من البروتين.
- تقلل من ظهور حب الشباب في البشرة.
- تعتبر مرطباً طبيعياً للبشرة.
- تساعد علي التخلص من الشوائب والأوساخ في البشرة.
- تساعد علي التخلص من البقع الداكنة وتفتح البشرة بشكل ملحوظ.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة استخدام هذا الماسك الرائع والممتاز للعناية بالبشرة وهي كالاتي:-
- قومي أولاً بتنظيف بشرتك جيداً وإزالة المكياج.
- ارتدي كيس بلاستك علي الرأس للحفاظ علي وجه خالي من الشعر.
- قومي بتبليل بشرة وجهك قليلاً.
- قومي بتقطيع الجزء العلوي من الطماطم.
- ضعي السكر في طبق، ثم اغمسي الطماطم في السكر، ومرر علي الوجه بحركة دائرية.
- استرخي لمدة 10 دقائق واشطفي الوجه بالماء الفاتر.
- نشفي البشرة جيداً ثم ضعي المرطب، يكرر هذا الماسك كل أسبوع للحصول علي أفضل نتيجة.
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