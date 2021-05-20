تجربة تؤكد: لا تأثير لزيت السمك في علاج امراض القلب

لطالما شاع الحديث عن فوائد تناول زيت السمك لتعزيز صحة القلب وحمايته من معظم الامراض التي يمكن أن تصيبه.

ويحتوي زيت السمك على نوعين من الأحماض الدهنية هما : Docosahexaenoic acid (DHA) و Eicosapentaenoic acid (EPA)، وتعمل هذه الأحماض على تخفيف حماية القلب من الإصابة بالجلطات .

وكان الاعتقاد ان مكملات زيت السمك تقلل مستوى الدهون الثلاثية الضارة أو الكوليسترول، كما تقلل من خطر انسداد الشرايين بعد عمليات القسطرة، وتحمي مرضى القلب من السكتات القلبية وغيرها من الفوائد ذات الصلة بصحة القلب.

إلا أن أدلة استُخلصت من تحليل ثانوي لتجربة طبية سريرية أجراها مستشفى كليفلاند كلينك الأمريكي الامريكي، أظهرت أن تناول مستويات عالية من حمض إيكوسابنتاينويك (EPA)، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية، لم يقدم أية فائدة للمرضى المعرّضين للإصابات القلبية والوعائية عالية الخطورة.

وعُرضت نتائج التحليل الثانوي للتجربة، المسماة اختصارًا بالاسم STRENGTH، هذا الأسبوع خلال الجلسة العلمية السنوية السبعين للكلية الأمريكية لأمراض القلب، ونشرت في الوقت نفسه على الإنترنت في قسم القلب والأوعية الدموية من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وحقق المرضى الذين خضعوا للتجربة الطبية، وتناولوا أعلى مستويات من حمض إيكوسابنتاينويك، معدلات من إصابات القلب والأوعية الدموية الوخيمة مماثلة لما حققه المرضى الذين تناولوا دواء وهميًا من زيت الذرة. وتم قياس مستويات الحمض EPA بعد 12 شهرًا من بدء المرضى في تناول 4 جرام يوميًا من منتج أوميغا 3 الذي يُصرف بوصفة طبية.

وقال الدكتور ستيفن نيسن كبير المسؤولين الأكاديميين في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر التابع لكليفلاند كلينك، وكبير واضعي الدراسة، إن التحليل لم يُظهر أي دليل على أن ارتفاع مستوى حمض EPA يحقق فوائد للقلب والأوعية الدموية، مبيّنًا أن الدراسات السابقة وجدت أن مكملات زيت السمك، أو إيكوسابنت إيثيل، تساعد في خفض الدهون الثلاثية عند الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية جدًا منها.

لكن الخبير الطبي استند مع ذلك إلى الدليل الحالي الذي يشير لعدم وجود انخفاض في المخاطر الشاملة لإصابات القلب والأوعية الدموية لدى المرضى.

تفاصيل الدراسة

أُخضع للتجربة 13,078 مريضًا مُنحوا بصورة عشوائية مكملات يومية بجرعات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية أو دواء وهمي من مكمّل غذائي يتألف من زيت الذرة. ولم تؤدّ الجرعات العالية من حمض أوميغا 3 الدهني المستخدم في الدراسة، والذي لا يتاح إلا بوصفة طبية، إلى انخفاض كبير في الإصابات القلبية الوعائية الوخيمة مقارنة بالدواء الوهمي. وقد أوقفت التجربة في وقت مبكر، إذ لم يسجل فرق كبير بين المجموعات في النتيجة الأولية.

وكانت تجربة سريرية سابقة نشرت في العام 2018، وجدت أن استخدام إيكوسابنت إيثيل، الذي يعد تركيبة عالية النقاء من حمض EPA، قد قلل كثيرًا من إصابات القلب والأوعية الدموية، والوفاة جراء تلك الإصابات، بين المرضى المعرضين لمخاطر عالية، مقارنة بزيت معدني وهمي.

ومع ذلك، اعتبر القائمون على الدراسة الأحدث، STRENGTH، أن الدراسة السابقة "مثيرة للجدل"، مشيرين إلى أن الزيوت المعدنية لها "تأثيرات سلبية" في الكوليسترول وعلامات الالتهاب، ما قد يكون جعلها "بالغت" في إظهار فائدة إيكوسابنت إيثيل.

وخضعت للتحليل الثانوي في تجربة STRENGTH مجموعة فرعية من 10,382 مريضًا لديهم مستويات جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، بينهم 5,175 تلقوا حمض كربوكسيل أوميغا 3، و5,207 تلقوا الدواء الوهمي المصنوع من زيت الذرة. وحدثت إصابات قلبية وعائية وخيمة في 11.1% من المرضى الذين عولجوا بزيت السمك وفي 11% من مرضى مجموعة الدواء الوهمي.

وبشكل عام، بلغ معدل سن المريض في المجموعة الفرعية 62.5 عامًا، وكان ثلثهم من النساء وثلث منهم مصابًا بمرض السكري.