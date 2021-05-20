متي يحدث التليف الرئوي لدي مرضي فيروس كورونا، وكما بات معلوماً فإن عدوى فيروس كورونا المسببة لمرض كوفيد-19 تتسبب في مشكلة التليف الرئوي لبعض المصابين بالمرض، وهي حالة صحية حادة يمكن أن تشكل خطراً على حياتهم.

ويشير موقع "ويب طب" في شرحه للتليف الرئوي، أنه مرض الندبات والجروح في النسيج الرئوي، ويشمل ما يتجاوز 200 حالة طبية جميعها تعرف باسم التليف الرئوي، ويتم تقسيمها وتصنيفها بحسب الأسباب والأعراض الخاصة بها.

مضيفاً انه عادة ما يستجيب النسيج الرئوي للمؤثرات والعوامل الخارجية التي تؤدي إلى جروح بسيطة في هذا النسيج بعملية التئام محدودة دون التأثير على الأنسجة المجاورة للنسيج المصاب. وفي التليف الرئوي يحدث خلل بعملية التئام الجروح ينتج عنه مبالغة في عملية الالتئامـ مما يؤدي إلى تكوين الألياف والندبات في هذا النسيج.

وتكرار هذه العملية ينتج عنه زيادة تدريجية في نسبة النسيج المتليف، وهذا النسيج لا يمكنه تبادل الأكسجين مع الدم. كما أنه قد يقلل من مرونة الرئة ويعمل على تقييدها ومنعها من الانتفاخ والحركة بحرية خلال الدورة التنفسية.

متي يحدث التليف الرئوي لدي مرضي فيروس كورونا

أكدت دراسات وأبحاث عدة ومنذ الظهور الاول لفيروس كورونا الجديد في ووهان الصينية اواخر العام 2019، الخطر الذي يمثله الفيروس التاجي على الرئتين في حال أصابها والذي يمكن أن يستمر لعدة أشهر حتى بعد التعافي من المرض.

ويعد التليف الرئوي من المضاعفات الشديدة التي يتعرض لها المصابون بفيروس كورونا، ما يؤثر على صحة الجهاز التنفسي.

ويشير الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، ومدير مستشفى صدر العباسية سابقًا في حديثه لموقع "الكونسلتو" ان التليف الرئوي لدة مرضى فيروس كورونا يحدث نتيجة تلف انسجة الرئة بسبب تفاقم حدة الفيروس لدى الشخص المصاب، ما قد يؤدي الى فشل الجهاز التنفسي.

معتبراً ان هذا التليف لا يصيب كافة المصابين بكورونا، وتعتمد الاصابة به على درجة تأثير الفيروس التاجي على وظائف الرئتين ورد فعل الجهاز المناعي تجاه فيروس كورونا ومضاعفاته، والتي تختلف من مصاب لآخر.

تأثير التليف الرئوي على الجهاز التنفسي

قد يكون للتليف الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، تأثير طويل الامد على وظيفة الجهاز التنفسي، وقد يستغرق التعافي الوظيفي من 6-12 شهرًا تقريبًا لدى الشخص البالغ، في حين أنه قد لا يكتمل في بعض الحالات.

وتلعب الاسباب الوراثية سبباً وراء الاصابة بالتليف الرئوي لدى بعض المرضى، كون التهابات الرئة الشديدة التي قد تنتج أثناء الإصابة بكورونا، تخلَف أثرًا للتليف الرئوي بعد الشفاء من الفيروس.

كما أن عدم الالتزام بالبروتوكول العلاجي المنصوص عليه للتعافي من فيروس كورونا، قد يؤدي للاصابة بالتليف الرئوي خاصة لجهة إهمال تناول الكورتيون الذي يمنع آثار تليف الرئتين بعد الشفاء من فيروس كورونا.

يشير د. عبد المجيد الى ان التليف الرئوي الناجم عن الاصابة بفيروس كورونا يحمل اعراضاً محددة للمصابين تشمل:

صعوبة التنفس.

السعال الجاف.

فقدان الوزن غير المبرر.

الام العضلات والمفاصل.

تسارع ضربات القلب.

ويمكن تشخيص التليف الرئوي لدي مصابي فيروس كورونا عن طريق مجموعة من الفحوصات، منها الاشعة المقطعية، وفحوصات وظائف الكبد والكلى، والموجات فوق الصوتية على القلب نتيجة قلة الاكسجين في الدم وتأثيره على صحة القلب.