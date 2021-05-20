يبقى للغذاء الصحي الدور الابرز في تعزيز صحتنا وحمايتنا من الامراض والسمنة وغيرها من مشاكل العصر الحديث، الناجمة بشكل أساسي عن اسلوب الحياة غير الصحي والخمول والتوتر.

وتشكل العصائر جزء مهماً من نوعية الغذاء الصحي التي يوصى بها، للحفاظ على الصحة السليمة المستدامة والوزن الصحي دون زيادات او مضاعفات صحية.

لكن لا بد من التذكير بأن بعض انواع العصائر، حتى الطازجة منها، قد تحوي كمية كبيرة من السكر ونسبة قليلة من الالياف، ما قد يؤدي لزيادة عدد السعرات الحرارية التي يتناولها المرء والتي قد تسبب زيادة في الوزن.

وعليه لا بد من التركيز على العصائر الاكثر صحية وتناولها للحفاظ على الصحة والوزن المثالي، فلنتعرف عليها في موضوعنا اليوم.

أفضل 8 عصائر لصحة افضل ووزن اقل

نقل موقع "العربية.نت" عن موقع Healthline المختص بالشؤون الصحية، افضل 8 اصناف من العصائر قليلة السعرات الحرارية والسكريات والتي تساعد في ضمان الصحة وثبات الوزن.

وهذه العصائر دوت الخليج التالية

عصير الكرفس: من العصائر التي شاعت بين المهتمين بالصحة في الآونة الاخيرة، كونه منخفض السعرات الحرارية ويحوي الماء بنسبة تزيد عن 95%.

ويعد عصير الكرفس من المصادر المهمة لمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ومكافحة الالتهابات في الجسم.

عصير الشمندر: من العصائر التي يقبل عليها الرياضيون بشكل خاص لتحسين أدائهم اثناء ممارسة الرياضية، كما ان عصير الشمندر او البنجر ممتاز لتعزيز الصحة بفضل محتواه العالي من مضادات الاكسدة.

ويسهم تناول عصير الشمندر في زيادة كفاءة العضلات والقدرة على التحمل، وتقليل مستويات ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

عصير الرمان: من العصائر الشهية والغنية بالفوائد الصحية خصوصاً لجهة محاربة السرطان ومنع ارتفاع السكر في الدم، فضلاً عن تقليل الشعور بالجوع والمساعدة على انقاص الوزن بوصفه من العصائر قليلة السعرات الحرارية. العصائر الخضراء: والتي تختلف مكوناتها بين شخص وآخر، لكن معظمها يتميز بالخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ.

وتساعد هذه المكونات الغنية بالالياف ومضادات الاكسدة وقليلة السكر، على تقليل الالتهابات في الجسم وخفض وزن الجسم.

ويمكن اضافة عدة مكونات لهذه العصائر الخضراء للاستفادة من مزاياها الغذائية وطعمها الشهي، مثل التفاح الاخضر والخيار والكرفس وغيرها.

عصير البطيخ: فضلاً عن مذاقه اللذيذ والحلو، فإن عصير البطيخ من ابرز العصائر التي تعزز الصحة بفضل محتواه العالي من المغذيات المفيدة للقلب، مثل البوتاسيوم ومضادات الاكسدة وفيتامين أ وسي.

كما ان عصير البطيخ قليل السعرات الحرارية وغني بالماء، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد على انقاص الوزن.