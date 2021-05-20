ما هو ارتفاع ضغط الدم .. علاماته والعوامل المساهمة وطرق الوقاية منه، يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد هو السبب الرئيسي أو المساهم في وفاة نسبة كبيرة من الناس سنويًا. ما الذي يحدد بالضبط ارتفاع ضغط الدم ؟ وكيف تعرف إذا كنت مصابًا به ؟ وما هو السبب الأول؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ما هو ارتفاع ضغط الدم – تابع القراءة لضمان صحتك وصحة الآخرين. ما هو ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم هو مقياس للضغط الذي تراه الشرايين أثناء انقباض القلب (الرقم الأعلى) والاسترخاء (الرقم السفلي) فيكون الزيادة في ضغط الدم هو عندما تكون القراءة أكبر من 120/80.

الشرايين التي يضغط الدم عليها هي المسؤولة عن نقل الدم من قلبك إلى أجزاء أخرى من جسمك، ومن الجدير بالذكر أنه من الطبيعي تمامًا أن يرتفع ضغط الدم وينخفض ​​على مدار اليوم، ومع ذلك؛ عند رفعه لفترات طويلة من الوقت ، يمكن أن يتلف قلبك ويسبب العديد من المضاعفات الصحية – بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب أو الفشل الكلوي.

بعض الأشخاص يعانون من أعراض مثل الصداع وضيق التنفس أو الدوخة. ومع ذلك ، فإن الغالبية لا يلاحظون مشكلة زيادة ضغط الدم، كما أن معظم المرضى يكتشفون أن لديهم زيادة في ضغط الدم أثناء الفحص الروتيني مع الطبيب. ما هو ارتفاع ضغط الدم العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية تعتبر العوامل الوراثية والتدخين والسمنة والنظام الغذائي عالي الملح ونمط الحياة المستقرة هي الأسباب الرئيسية لزيادة ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من الزيادة في ضغط الدم ، فمن المهم أن ترى طبيبًا حتى تتمكن من مناقشة تغييرات نمط الحياة أو الأدوية.

أفضل طريقة للوقاية من زيادة ضغط الدم هي مراقبة نظامك الغذائي، فعليك أن تتأكد من الحد من كمية الملح التي تتناولها، وتأكد أيضًا من عدم الإفراط في تناول الطعام.

هناك طريقة أخرى مهمة لمنع زيادة ضغط الدم وهي ممارسة الرياضة، حيث يجب أن تحاول ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية المعتدلة، والتي تتمثل في (المشي ، وركوب الدراجات ، والجري) لمدة 30 دقيقة على الأقل لمدة 5 أيام في الأسبوع، مما سيساعدك في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.

إذا لاحظت أعراضًا تتمثل في (صداع ، دوخة ، ضيق في التنفس)، تأكد من الاتصال بالطبيب واطلب منه فحص قراءة ضغط الدم في أسرع وقت ممكن. العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية الوسوم

ما هو ارتفاع ضغط الدم .. علاماته والعوامل المساهمة وطرق الوقاية منه، يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد هو السبب الرئيسي أو المساهم في وفاة نسبة كبيرة من الناس سنويًا. ما الذي يحدد بالضبط ارتفاع ضغط الدم ؟ وكيف تعرف إذا كنت مصابًا به ؟ وما هو السبب الأول؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ما هو ارتفاع ضغط الدم – تابع القراءة لضمان صحتك وصحة الآخرين. ما هو ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم هو مقياس للضغط الذي تراه الشرايين أثناء انقباض القلب (الرقم الأعلى) والاسترخاء (الرقم السفلي) فيكون الزيادة في ضغط الدم هو عندما تكون القراءة أكبر من 120/80.

الشرايين التي يضغط الدم عليها هي المسؤولة عن نقل الدم من قلبك إلى أجزاء أخرى من جسمك، ومن الجدير بالذكر أنه من الطبيعي تمامًا أن يرتفع ضغط الدم وينخفض ​​على مدار اليوم، ومع ذلك؛ عند رفعه لفترات طويلة من الوقت ، يمكن أن يتلف قلبك ويسبب العديد من المضاعفات الصحية – بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب أو الفشل الكلوي.

بعض الأشخاص يعانون من أعراض مثل الصداع وضيق التنفس أو الدوخة. ومع ذلك ، فإن الغالبية لا يلاحظون مشكلة زيادة ضغط الدم، كما أن معظم المرضى يكتشفون أن لديهم زيادة في ضغط الدم أثناء الفحص الروتيني مع الطبيب. ما هو ارتفاع ضغط الدم العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية تعتبر العوامل الوراثية والتدخين والسمنة والنظام الغذائي عالي الملح ونمط الحياة المستقرة هي الأسباب الرئيسية لزيادة ضغط الدم.

إذا كنت تعاني من الزيادة في ضغط الدم ، فمن المهم أن ترى طبيبًا حتى تتمكن من مناقشة تغييرات نمط الحياة أو الأدوية.

أفضل طريقة للوقاية من زيادة ضغط الدم هي مراقبة نظامك الغذائي، فعليك أن تتأكد من الحد من كمية الملح التي تتناولها، وتأكد أيضًا من عدم الإفراط في تناول الطعام.

هناك طريقة أخرى مهمة لمنع زيادة ضغط الدم وهي ممارسة الرياضة، حيث يجب أن تحاول ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية المعتدلة، والتي تتمثل في (المشي ، وركوب الدراجات ، والجري) لمدة 30 دقيقة على الأقل لمدة 5 أيام في الأسبوع، مما سيساعدك في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.

إذا لاحظت أعراضًا تتمثل في (صداع ، دوخة ، ضيق في التنفس)، تأكد من الاتصال بالطبيب واطلب منه فحص قراءة ضغط الدم في أسرع وقت ممكن. العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية

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