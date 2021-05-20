قناع النشا لتبييض الوجه وشد البشرة وتصغير المسامات ستبهرك نتيجته

نقدم اليوم لكل زوارنا أقوي وصف تبييض الوجه في يوم باستخدام النشا، تحلم المرأة دائما بوجه جميل ومشرق إلا أن التعرض لأشعة الشمس والإرهاق وكذلك الأتربة ربما يسبب بعض المشكلات للبشرة مثل اسمرار الوجه وتكون الكلف والبقع السوداء عليه ،لذلك تحتاج المرأة إلى استخدام قناعات ووصفات لتفتيح الوجه والرقبة ،في هذا المقال تجدين ما تبحثين عنه من وصفات طبيعية لتفتيح الوجه والرقبة.

استخدام النشا لتفتيح الوجه والرقبة

تستخدم النشا من قديم الزمان في التجميل وتفتيح مناطق الجسم المختلفة وخاصة الوجه والرقبة كما تمنح نعومه ونضارة ،وهناك طرق متعددة لاستخدام النشا على الوجه فمثلا يمكن خلط ملعقة منها إلى ملعقة من عصير الليمون مع 2 ملعقة من الزبادي ويمزج هذا الخليط جيدا حتى يتجانس ويوضع على الوجه والرقبة لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم يغسل بالماء ويتم ذلك مرتين كل أسبوع حتى تصل إلى النتيجة المرغوبة في تفتيح الوجه والرقبة ولكن تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة عند وضع هذا الماسك.

يمكن لكي سيدتي أن تستخدمي النشا بطريقة أخرى فى التفتيح قومي بخلط ملعقة من النشا إلى ملعقة كبيرة من ماء الورد بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من العسل وامزجي حتى التجانس ثم ضعيها على الوجه والرقبة ثم ضعي القناع على البشره لمدة 15 إلى 20 دقيقة واغسلي بالماء تلاحظي هذه النتيجة على الفور.

وصفة الزبادي لتفتيح الوجه والرقبة

الزبادي أحد مشتقات الحليب الذي يحتوي على حمض اللاكتيك بنسبة كبيرة إلى جانب العديد من العناصر الغذائية ويتميز الزبادي بخصائص تجميلية حيث يعمل على ترطيب وتفتيح البشرة كما يمنع ظهور البقع السوداء وكذلك النمش و يجعل البشرة مشرقة ونضرة.

إخلطى ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء ويكرر يوميا.

ماسك الليمون لتفتيح البشرة سريعا

يعمل ماسك الليمون على تبييض البشرة بشكل عام حيث يحتوي الليمون على احماض فعالة تقوم بدورها في تفتيح مسامات الجلد وتوحيد لونه، فقط امزجي نصف ملعقة من الليمون مع نصف ملعقة من العسل الطبيعي، اخلطيهم جيدا ثم احضري قطعة قطن نظيفة اغمسيها في الخليط ثم امسحي بها كامل وجهك.

اتركي الماسك على وجهك حتي يجف تمام لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر، تكرر تلك الوصفة يوم وراء يوم لنتيجة مبهرة.