الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق وناسف ومدمر الدهون سالي فؤاد

الهوت شيكولت الدايت المشبع رافع الحرق ، ويطلق عليه مشروب الكاكاو المشبع سالي فؤاد، من أكثر المشروبات الشتوية المحببة اللذيذة المذاق، والتي يبحث عنها الجميع، بداية من الرغبة بالشعور بالدفيء في جو الشتاء البارد، حتى الحفاظ على رشاقة الجسم، من خلال البحث عن الإشباع الدائم، والتخسيس السريع في نفس الوقت، ولهذا المشروب فوائد عديدة خاصة لمرضى السكر، ومرضى السمنة، ولكبار السن أيضًا، وللأطفال الذين يعانون من مرض السمنة، أو الأطفال الرياضية، الممارسون لأنشطة رياضية باستمرار، وبإمكانك الاستمتاع بتناول هذا المشروب الساخن بالصباح، مع بدء اليوم لمزيد من الطاقة والنشاط، مع كيك دايت للرجيم سالي فؤاد، أو معكب كيك دايت سالي فؤاد، أو تحلية بعد وجبة الغذاء، خاصة لو كان نظام غذائي صحي للتنحيف، مثل بيتزا دايت سالي فؤاد، وبإمكانك أيضًا تناوله في المساء، مع حلويات دايت سالي فؤاد للتدفئة، والإحساس بمزيد من الشبع قبل فترة الليل، وللباحثين عن دفء الشتاء مع الحفاظ على وزن مثالي، فالمشروب اللذيذ هو طلبك الذي تبحثين عنه.

مشروب الهوت شيكولت الدايت، مشبع جدًا حيث يحتوي على كم هائل من الألياف، واحتواء المشروب على القهوة الخضراء يساعد على رفع الحرق مما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل سريع، مثل الشوربة المشبعة لحرق الدهون ورفع المناعة، وهي واحدة من شوربات للرجيم سالي فؤاد، التي يبحث عنها الكثيرين أيضًا للحفاظ على جسم رشيق منحوت، كما أن عنصر القرفة يعمل على ضبط سكر الدم، فاستمتعي بمشروب صحي ومقوي للمناعة، كما يحتوي على الكاكاو الخام كعنصر أساسي الغني بالبوليفينول، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، والذي يحسن من صحة مرضى القلب والأوعية الدموية، كما يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، مما يساعد على الحفاظ على صحة وكفاءة القلب، ويتميز المشروب أيضًا بأنه سريع التحضير، وبإمكانك الإطلاع على فديو الشيف سالي فؤاد، واتباع الخطوات بالترتيب مع مراعاة نسب المقادير المذكورة بدقة، لتصنيع أطعم مشروب هوت شيكوليت، دايت ومشبع، وحارق وناسف للدهون.

¼ كوب حليب (جوز هند، أو حليب بقري، حليب لوز).

¾ كوب من المياه.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

سكر دايت.

ملعقة صغيرة من النشا.

½ ملعقة صغيرة قهوة خضراء ، أو ½ ملعقة صغيرة من الاسبريو.

ملعقة صغيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الشوفان المجروش.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة ملح.

قومي بإحضار حلة مقاس صغير، وضعي جميع المكونات الناشفة بالترتيب في الحلة، ثم نضيف المياه إلي المكونات، ثم قومي بصب الحليب. أشعلي نار هادئة وقومي بتقليب المكونات جميعها، حتى يتماسك قوام الخليط، ويصبح سميك، ثم قومي بصب الهوت شيكولت وتقديمه في الكأس المخصص له مع ملعقة لتناوله. وفي حال كنتي تقدمين المشروب الساحر لأطفال، فلابد من الاستغناء عن مكون الاسبريو، أو مكون القهوة الخضراء من المشروب، وذلك للحفاظ على صحة أطفالك، ويفضل تقديم المشروب أثناء الذهاب للنادي، أو ممارسة الرياضة، أو ليلًا للتدفئة والاستمتاع.