حضري كيكة الشيكولاته بالصوص بأبسط المكونات وأقل التكاليف دون بذل مجهود

حضري كيكة الشيكولاته بالصوص بأبسط المكونات وأقل التكاليف، تعد الكيكة من الحلويات المفضلة والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، يفضلها العديد من الأشخاص فهي تحضر بنكهات مختلفة، منها كيكة الشيكولاته، كيكة البرتقال، كيكة القهوة، كيكة النسكافيه، والعديد من أنواع الكيكات وكلاهما يعطيان طعم مميز ونكهة لذيذة، ولكن يبقى كيك الشيكولاته بالصوص لها مذاق خاص، حيث يعد من أشهر أنواع الكيك فهو يحضر بكثرة في أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، كما يمكن تقديمه مع كوب القهوة أو الشاي أو تحضيره في المناسبات والأفراح، يمكنكم متابعينا متابعة هذا المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص. كيكة الشيكولاته بالصوص كيكة الشيكولاته بالصوص المكونات: كوب ونصف دقيق.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

كوب الا ربع كاكاو بودر.

كوب إلا ربع سكر.

أربع بيضات .

ربع كوب زيت.

ربع كوب زبدة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مكونات الصوص: نصف كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقه كاكاو بودر.

نصف ملعقة فانيليا .

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. تحضير الكيك يحضر الخلاط الكهربائي ويوضع فيه الزيت والبيض والفانيليا ويتم مزجهم جيداً.

يتم إضافة الزبدة والحليب مع الاستمرار بالخفق، ثم يتم إضافة الملح والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا بشكل تدريجي مع الاستمرار بالخفق على السرعة المتوسطة.

بعد ذلك يضاف بشكل تدريجي كل من الدقيق والكاكاو حتى الحصول على عجينة متجانسة.

يحضر قالب الكيك ويدهن بالقليل من السمن أو الزبدة ثم يوضع فيه خليط الكيك، ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

يخرج من الفرن و تركه حتى يبرد تماماً ثم يقلب علي شبكه سلك ثم يزين بصوص الشيكولاتة والفاكهة المفضلة ثم تقدم . تحضير الكيك طريقة تحضير الصوص يرفع إناء على النار يوضع فيه الماء والفانيليا والقهوة والكاكاو، ويتم تقليبهم معاً، ثم يتم رفعهم على نار منخفضة حتى يتكاثف القوام.

يرفع من على النار ويدخل الثلاجة حتى يبرد تماماً ثم يزين به الكيك ثم يقدم. طريقة تحضير الصوص الوسوم

حضري كيكة الشيكولاته بالصوص بأبسط المكونات وأقل التكاليف، تعد الكيكة من الحلويات المفضلة والمنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، يفضلها العديد من الأشخاص فهي تحضر بنكهات مختلفة، منها كيكة الشيكولاته، كيكة البرتقال، كيكة القهوة، كيكة النسكافيه، والعديد من أنواع الكيكات وكلاهما يعطيان طعم مميز ونكهة لذيذة، ولكن يبقى كيك الشيكولاته بالصوص لها مذاق خاص، حيث يعد من أشهر أنواع الكيك فهو يحضر بكثرة في أعياد الميلاد والمناسبات العائلية، كما يمكن تقديمه مع كوب القهوة أو الشاي أو تحضيره في المناسبات والأفراح، يمكنكم متابعينا متابعة هذا المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص. كيكة الشيكولاته بالصوص كيكة الشيكولاته بالصوص المكونات: كوب ونصف دقيق.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

كوب الا ربع كاكاو بودر.

كوب إلا ربع سكر.

أربع بيضات .

ربع كوب زيت.

ربع كوب زبدة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مكونات الصوص: نصف كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقه كاكاو بودر.

نصف ملعقة فانيليا .

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. تحضير الكيك يحضر الخلاط الكهربائي ويوضع فيه الزيت والبيض والفانيليا ويتم مزجهم جيداً.

يتم إضافة الزبدة والحليب مع الاستمرار بالخفق، ثم يتم إضافة الملح والسكر والبيكنج بودر والبيكنج صودا بشكل تدريجي مع الاستمرار بالخفق على السرعة المتوسطة.

بعد ذلك يضاف بشكل تدريجي كل من الدقيق والكاكاو حتى الحصول على عجينة متجانسة.

يحضر قالب الكيك ويدهن بالقليل من السمن أو الزبدة ثم يوضع فيه خليط الكيك، ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

يخرج من الفرن و تركه حتى يبرد تماماً ثم يقلب علي شبكه سلك ثم يزين بصوص الشيكولاتة والفاكهة المفضلة ثم تقدم . تحضير الكيك طريقة تحضير الصوص يرفع إناء على النار يوضع فيه الماء والفانيليا والقهوة والكاكاو، ويتم تقليبهم معاً، ثم يتم رفعهم على نار منخفضة حتى يتكاثف القوام.

يرفع من على النار ويدخل الثلاجة حتى يبرد تماماً ثم يزين به الكيك ثم يقدم. طريقة تحضير الصوص

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كيكة الشيكولاته بالصوص بأبسط المكونات وأقل التكاليف دون بذل مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.