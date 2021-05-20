طريقة عمل كروكيت البطاطس بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل

طريقة عمل كروكيت البطاطس ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق لتحضير الأكلات بطرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية لأفراد أسرتهم من أجل تقديم طعام شهي ولذيذ ومميز وصحي لهم ليمدهم بالطاقة والحيوية والنشاط، وبدلا من الأكلات التقليدية. ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كروكيت البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديهم، وغير مكلفة. وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، وبمذاقه المميز والخاص الذي لا يوصف، وبقوامه الهش، وبشكله الفاخر والخرافة الذي لا يقاوم. وبسهولة تحضيره، فلا يتطلب وقت ولا مجهود كبير. كما يمكنكم تجربة رول البطاطس باللحم المفروم والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالبهجة والسعادة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كروكيت البطاطس وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات كروكيت البطاطس

يتكون كروكيت البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

626 جم بطاطس.

60 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

40 مل حليب.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

مقادير خليط التغطية

2 بيضة مخفوقة.

دقيق.

فتات الخبز (البقسماط).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كروكيت البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي

نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعه أرباع، ثم نغسله جيدا.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء والبطاطس، ونترك البطاطس حتى ينضج.

بعدما ينضج البطاطس نصفيه جيدا من الماء، ثم نضعه في وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والملح ونقوم بهرسه جيدا.

نضيف إليه الحليب ونهرسه جيدا حتى يصبح كريمي.

نحضر كيس حلواني ونضع فيه البطاطس المهروس، ثم نحضر علبة ونضع بداخلها كيس بلاستك، ثم نشكل فيها البطاطس على شكل أصابع بسمك 3 سم، ثم نقفل العلبة وندخلها في الفريزر لمدة ساعتين تقريبا حتى تجمد أصابع البطاطس.

بعدما تجمد أصابع البطاطس نخرجها من الفريزر ونقطعها قطع صغيرة متساوية في الحجم.

ثم نغمس قطع البطاطس في الدقيق، ثم في خليط البيض، ثم في فتات الخبز.

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزيز ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه قطع البطاطس ونقلبها من جميع الجوانب، ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا، ثم نصفيها من الزيت، ونرفعها من على النار.

نقدم كروكيت البطاطس ساخن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كروكيت البطاطس بالدجاج

المكونات

250 جم دجاج مفروم ناعم.

500 جم بطاطس.

ملح حسب الرغبة.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البور.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة زبدة.

زيت للقلي.

مقادير خليط التغطية

2 بيضة كبيرة مخفوقة.

دقيق.

فتات الخبز (بقسماط).

نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعه أرباع، ثم نغسله جيدا.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء والبطاطس، ونترك البطاطس حتى ينضج.

بعدما ينضج البطاطس نصفيه جيدا من الماء، ثم نضعه في وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والملح والدجاج المفروم والبيضة والبهارات المشكلة والثوم البودر والبصل البودر ونخلطهم جيدا.

نشكل الخليط إلى أقراص، ثم نغمس الأقراص في البيض، ثم في الدقيق، ثم في البقسماط.

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزيز ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه الأقراص ونقلبها من جميع الجوانب، ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا، ثم نصفيها من الزيت، ونرفعها من على النار.

نقدم كروكيت البطاطس بالدجاج ساخن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير