طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة الشهية لوجبة عشاء خفيفة بالمنزل

فطائر اللحمة المفرومة ، من أطيب أنواع المعجنات التي تعطي نتائج رائعة عند عملها في المنزل، وهى من الأكلات الخفيفة على المعدة التي تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تعطي طعم ومميز وشهي للفطائر، تتمتع الفطائر بقوامها الهش، وطعمها المختلف الذي يميزها عن غيرها من الفطائر الأخرى، تتميز عجينة الفطائر بخفتها وطراوتها وطعمها المقرمش الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة لوجبة عشاء خفيفة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات فطائر اللحمة المفرومة مكونات فطائر اللحمة المفرومة سوف نتعرف على مكونات الفطائر اللذيذة وهى كما يلي:- 2 كوب من الدقيق. ملعقتين لبن بودرة. ملعقة صغيرة من السكر. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. كوب ماء دافئ للعجن. طبق صغير من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ربع ملعقة صغيرة من الثوم. طبق صغير من الفلفل الأخضر المفروم. ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة المفرومة بخطوات سهلة وهى بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، والسكر، والملح، والزيت والخميرة، والحليب البودرة ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة، ثم نغطي العجين ونتركه جانبًا حتى يختمر تمامًا.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع به ثلاث ملاعق من الزيت، ثم نقوم بتشويح البصل جيدًا.

بعد ذلك نضع الفلفل الأخضر والبهارات والتوابل السابقة ونقلب مرة ثانية.

بعد ذلك نضع اللحمة المفرومة والثوم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتعصج اللحم جيدًا وينضج تمامًا.

نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانبًا حتى تبرد. طريقة حشو فطائر اللحمة المفرومة سوف نتعرف على طريقة الحشو وهى كما يلي:- نحضر العجينة سوف نلاحظ أن حجمها تضاعف، نقوم بتقطيعها على شكل كورات صغيرة الحجم، ونتركها حتى ترتاح لمدة 5 دقائق. نقوم بفرد كورات العجين على شكل دوائر رقيقة بواسطة اليد أو النشابة، ثم نقوم بوضع ملعقة من خليط اللحمة في المنتصف، ثم نقوم بغلقها من الأطراف. ونستمر بهذه الطريقة حتى ننتهى كمية العجين كلها، نقوم برص قطع الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ونتركها ترتاح لمدة خمس دقائق. نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج الفطائر من الفرن ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء. الوسوم

فطائر اللحمة المفرومة ، من أطيب أنواع المعجنات التي تعطي نتائج رائعة عند عملها في المنزل، وهى من الأكلات الخفيفة على المعدة التي تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تعطي طعم ومميز وشهي للفطائر، تتمتع الفطائر بقوامها الهش، وطعمها المختلف الذي يميزها عن غيرها من الفطائر الأخرى، تتميز عجينة الفطائر بخفتها وطراوتها وطعمها المقرمش الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها على وجبة العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة لوجبة عشاء خفيفة بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات فطائر اللحمة المفرومة مكونات فطائر اللحمة المفرومة سوف نتعرف على مكونات الفطائر اللذيذة وهى كما يلي:- 2 كوب من الدقيق. ملعقتين لبن بودرة. ملعقة صغيرة من السكر. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. كوب ماء دافئ للعجن. طبق صغير من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ربع ملعقة صغيرة من الثوم. طبق صغير من الفلفل الأخضر المفروم. ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة المفرومة بخطوات سهلة وهى بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق، والسكر، والملح، والزيت والخميرة، والحليب البودرة ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة، ثم نغطي العجين ونتركه جانبًا حتى يختمر تمامًا.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع به ثلاث ملاعق من الزيت، ثم نقوم بتشويح البصل جيدًا.

بعد ذلك نضع الفلفل الأخضر والبهارات والتوابل السابقة ونقلب مرة ثانية.

بعد ذلك نضع اللحمة المفرومة والثوم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتعصج اللحم جيدًا وينضج تمامًا.

نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانبًا حتى تبرد. طريقة حشو فطائر اللحمة المفرومة سوف نتعرف على طريقة الحشو وهى كما يلي:- نحضر العجينة سوف نلاحظ أن حجمها تضاعف، نقوم بتقطيعها على شكل كورات صغيرة الحجم، ونتركها حتى ترتاح لمدة 5 دقائق. نقوم بفرد كورات العجين على شكل دوائر رقيقة بواسطة اليد أو النشابة، ثم نقوم بوضع ملعقة من خليط اللحمة في المنتصف، ثم نقوم بغلقها من الأطراف. ونستمر بهذه الطريقة حتى ننتهى كمية العجين كلها، نقوم برص قطع الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ونتركها ترتاح لمدة خمس دقائق. نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج الفطائر من الفرن ونقدمها ساخنة وبالهناء والشفاء.

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