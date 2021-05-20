قديما كان الإنسان يطهو الدجاج علي النار مباشرة ويتناوله ومع التقدم أصبح طهو الدجاج صنعة وله العديد من الطرق ، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طبق شهي ولذيذ وهو الدجاج بالصوص الحار للدايت ، ويعتبر من اشهر أكلات الدجاج ومفيد جدا للأفراد الذين يتبعون حمية غذائية ، والصوص الحار احد مكونات طبقنا يعطي طعم لذيذ وشهي ، ومن مكونات الدجاج بالصوص الحار للدايت زيت الزيتون ، والثوم ، وصلصة الصويا ، ودبس الرمان ، والبابريكا ، والعسل ، وغيرها من المكونات التي تعطي مذاق شهي ولذيذ لوجبتنا اليوم ، ونقم لكم المقادير المظبوطه وكذلك طريقة التحضير بالخطوات سهلة وبسيطة ، كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير مكبوس الدجاج .

مقادير تحضير الدجاج بالصوص الحار للدايت

كما قدمنا لكم من قبل مقادير تحضير مناقيش زعتر بالجبن نقدم لكم مقادير الوصفة كالاتي :

لتحضير الصلصة :

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

عدد اثنين فص ثوم مهروس .

عدد اثنين ملعقة كبيرة من دبس الرمان .

مقدار ربع كوب من صلصة الصويا .

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة .

مقدار ثلاث ملاعق من السكر الأسمر .

مقدار ملعقة كبيرة من العسل .

مقدار ملعقة صغيرة من الكاتشاب .

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة .

مقدار اثنين ملعقة كبيرة من البابريكا .

مقدار ملعقة ونصف صغيرة من النشا .

مقدار ثلاث أرباع كوب من الماء .

للتزيين :

عدد واحد حبة من الفلفل الحار مقطع إلي شرائح .

عدد واحد حبة فلفل اخضر حار مقطع إلي شرائح .

مقدار دجاجة متوسطة الحجم .

مقدار ملعقة صغيرة من الملح .

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار .

طريقة التحضير

كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج بالصوص الحار للدايت بالخطوات كالتالي :

نقوم بإشغال الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية .

نغسل الدجاج جيدا ونقوم بتجفيفه .

نقوم بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار .

نقوم بوضعه في صينية وإدخاله الفرن لمدة 25 دقيقة .

نقوم بتقليب الدجاج وتطهيه مره أخزي لمدة 20 دقيقة إضافية .

نقوم بخلط النشا مع الماء لتحضير الصلصة .

في قدر صغير علي النار نقوم بوضع الزيت ونقوم بتقليب الثوم لدقيقة .

نقوم بإضافة مزيج النشا مع دبس الرمان وصلصة الصويا ، السكر الأسمر ، العسل ، الكاتشاب ، الصلصة الحارة ، والبابريكا .

نخلط المكونات جيدا ونترك الصلصة علي النار لمدة 15 دقيقة حتي تصبح سميكة .

نقوم بوضع الدجاج في وعاء ونسكب الصلصة ونقوم بالتقليب حتي التجانس جيدا .

نقوم بتزيين الدجاج بشرائح الفلفل الحار ويقدم الطبق ساخنا .

يمكننا تقديم طبق الدجاج بالصوص الحار للدايت إلي جانب شوربة الفطر بالحليب .