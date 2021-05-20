قديما كان الإنسان يطهو الدجاج علي النار مباشرة ويتناوله ومع التقدم أصبح طهو الدجاج صنعة وله العديد من الطرق ، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طبق شهي ولذيذ وهو الدجاج بالصوص الحار للدايت ، ويعتبر من اشهر أكلات الدجاج ومفيد جدا للأفراد الذين يتبعون حمية غذائية ، والصوص الحار احد مكونات طبقنا يعطي طعم لذيذ وشهي ، ومن مكونات الدجاج بالصوص الحار للدايت زيت الزيتون ، والثوم ، وصلصة الصويا ، ودبس الرمان ، والبابريكا ، والعسل ، وغيرها من المكونات التي تعطي مذاق شهي ولذيذ لوجبتنا اليوم ، ونقم لكم المقادير المظبوطه وكذلك طريقة التحضير بالخطوات سهلة وبسيطة ، كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير مكبوس الدجاج .مقادير تحضير الدجاج بالصوص الحار للدايت
كما قدمنا لكم من قبل مقادير تحضير مناقيش زعتر بالجبن نقدم لكم مقادير الوصفة كالاتي :
لتحضير الصلصة :
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .
- عدد اثنين فص ثوم مهروس .
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من دبس الرمان .
- مقدار ربع كوب من صلصة الصويا .
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة .
- مقدار ثلاث ملاعق من السكر الأسمر .
- مقدار ملعقة كبيرة من العسل .
- مقدار ملعقة صغيرة من الكاتشاب .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من البابريكا .
- مقدار ملعقة ونصف صغيرة من النشا .
- مقدار ثلاث أرباع كوب من الماء .
للتزيين :
- عدد واحد حبة من الفلفل الحار مقطع إلي شرائح .
- عدد واحد حبة فلفل اخضر حار مقطع إلي شرائح .
- مقدار دجاجة متوسطة الحجم .
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح .
- مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .
- مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار .
كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج بالصوص الحار للدايت بالخطوات كالتالي :
- نقوم بإشغال الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية .
- نغسل الدجاج جيدا ونقوم بتجفيفه .
- نقوم بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار .
- نقوم بوضعه في صينية وإدخاله الفرن لمدة 25 دقيقة .
- نقوم بتقليب الدجاج وتطهيه مره أخزي لمدة 20 دقيقة إضافية .
- نقوم بخلط النشا مع الماء لتحضير الصلصة .
- في قدر صغير علي النار نقوم بوضع الزيت ونقوم بتقليب الثوم لدقيقة .
- نقوم بإضافة مزيج النشا مع دبس الرمان وصلصة الصويا ، السكر الأسمر ، العسل ، الكاتشاب ، الصلصة الحارة ، والبابريكا .
- نخلط المكونات جيدا ونترك الصلصة علي النار لمدة 15 دقيقة حتي تصبح سميكة .
- نقوم بوضع الدجاج في وعاء ونسكب الصلصة ونقوم بالتقليب حتي التجانس جيدا .
- نقوم بتزيين الدجاج بشرائح الفلفل الحار ويقدم الطبق ساخنا .
يمكننا تقديم طبق الدجاج بالصوص الحار للدايت إلي جانب شوربة الفطر بالحليب .
الوسوم
قديما كان الإنسان يطهو الدجاج علي النار مباشرة ويتناوله ومع التقدم أصبح طهو الدجاج صنعة وله العديد من الطرق ، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طبق شهي ولذيذ وهو الدجاج بالصوص الحار للدايت ، ويعتبر من اشهر أكلات الدجاج ومفيد جدا للأفراد الذين يتبعون حمية غذائية ، والصوص الحار احد مكونات طبقنا يعطي طعم لذيذ وشهي ، ومن مكونات الدجاج بالصوص الحار للدايت زيت الزيتون ، والثوم ، وصلصة الصويا ، ودبس الرمان ، والبابريكا ، والعسل ، وغيرها من المكونات التي تعطي مذاق شهي ولذيذ لوجبتنا اليوم ، ونقم لكم المقادير المظبوطه وكذلك طريقة التحضير بالخطوات سهلة وبسيطة ، كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير مكبوس الدجاج .مقادير تحضير الدجاج بالصوص الحار للدايت
كما قدمنا لكم من قبل مقادير تحضير مناقيش زعتر بالجبن نقدم لكم مقادير الوصفة كالاتي :
لتحضير الصلصة :
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .
- عدد اثنين فص ثوم مهروس .
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من دبس الرمان .
- مقدار ربع كوب من صلصة الصويا .
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة .
- مقدار ثلاث ملاعق من السكر الأسمر .
- مقدار ملعقة كبيرة من العسل .
- مقدار ملعقة صغيرة من الكاتشاب .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من البابريكا .
- مقدار ملعقة ونصف صغيرة من النشا .
- مقدار ثلاث أرباع كوب من الماء .
للتزيين :
- عدد واحد حبة من الفلفل الحار مقطع إلي شرائح .
- عدد واحد حبة فلفل اخضر حار مقطع إلي شرائح .
- مقدار دجاجة متوسطة الحجم .
- مقدار ملعقة صغيرة من الملح .
- مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .
- مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأحمر الحار .
كما قدمنا لكم من قبل طريقة تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج بالصوص الحار للدايت بالخطوات كالتالي :
- نقوم بإشغال الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية .
- نغسل الدجاج جيدا ونقوم بتجفيفه .
- نقوم بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار .
- نقوم بوضعه في صينية وإدخاله الفرن لمدة 25 دقيقة .
- نقوم بتقليب الدجاج وتطهيه مره أخزي لمدة 20 دقيقة إضافية .
- نقوم بخلط النشا مع الماء لتحضير الصلصة .
- في قدر صغير علي النار نقوم بوضع الزيت ونقوم بتقليب الثوم لدقيقة .
- نقوم بإضافة مزيج النشا مع دبس الرمان وصلصة الصويا ، السكر الأسمر ، العسل ، الكاتشاب ، الصلصة الحارة ، والبابريكا .
- نخلط المكونات جيدا ونترك الصلصة علي النار لمدة 15 دقيقة حتي تصبح سميكة .
- نقوم بوضع الدجاج في وعاء ونسكب الصلصة ونقوم بالتقليب حتي التجانس جيدا .
- نقوم بتزيين الدجاج بشرائح الفلفل الحار ويقدم الطبق ساخنا .
يمكننا تقديم طبق الدجاج بالصوص الحار للدايت إلي جانب شوربة الفطر بالحليب .
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