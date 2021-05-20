فراخ بصوص الثوم والليمون مع صدر فراخ باردة

فراخ بصوص الثوم والليمون من الوجبات الشهية والمكتملة بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل عام وأيضا ذات مذاق ومظهر شهي لكبار السن والصغار أيضا ويمكن تقديمها بجانب الارز الأبيض كوجبة مغذية وأيضا يمكن تقديم الفراخ الباردة أيضا بجانب الارز الأبيض كوجبه شهية ولها فائدة كبيرة كبديل للحمة الباردة الشهية . مقادير عمل الفراخ بصوص الثوم والليمون صدور الدجاج المخلية

دقيق ابيض

فلفل اسود وملح و بابريكا والسبع بهارات وشطه حمراء

زيت للقلي

زبده

ملعقة كبيرة من البصل مفروم

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

مكعب مرقه دجاج أو شوربه فراخ

عصير ليمون طريقة عمل الفراخ بصوص الثوم والليمون نقوم بتقطيع الفراخ إلى قطع بانيه عريضة أو صدور مخليه وتقطع إلى نصفين بتتبل ببهارات مشكله من الفلفل الأسود والملح والبابريكا والشطة الحمراء والسبع بهارات ثم يتم وضع قطع الدجاج في دقيق ثم نضع طاسة كبيرة على النار ونضع بها زيت وزبدة ثم بعد تسخينهم نضع بها الفراخ ليتم تحميرها لتأخذ لون ذهبي وبعد سواها نخرجها على طبق.

وفي نفس الطاسة نضع زبدة وبعد تحميرها نضع الماشروم حسب الرغبة ثم نضع ملعقة من البصل المفروم وملعقة من الثوم المفروم ونقلب جيدا ثم نضع رشه دقيق ونقلب جيدا ثم نضع شوربه الفراخ أو مكعب مرقة دجاج وعصير ليمون ( لمونه واحدة ) ونقلب جيدا ثم نضع الدجاج ثم نقلب جيدا ثم نضع كريمة لباني ونتركهم يغلو اكثر من غلوه ثم نرش رشه بقدونس بعد غلق النار وبألف هنا. مقادير عمل صدور الفراخ الباردة اثنان صدور فراخ كبار

ماء

ليمون

بهارات فراخ

فلفل اسود

زعتر

ثلاث ملاعق من دبس الرمان

ملعقه من المستردة

ملعقتين من صويا صوص

بصله طريقه تحضير صدور الفراخ الباردة مقادير عمل الفراخ بصوص الثوم والليمونطريقة عمل الفراخ بصوص الثوم والليمونمقادير عمل صدور الفراخ الباردةطريقه تحضير صدور الفراخ الباردة نضع الماء والبصل وليمون وبهازات الفراخ وفلفل اسود وزعتر وثلاث معالق دبس رمان ومعلقة مستردة ومعلقتين صويا صوص ونقلب جيدا ونتركها في التتبيلة لمدة لا تقل عن 5 ساعات ثم نضع في طاسة أو جريل زيت وبعد أن يسخن نضع الفراخ بالتتبيله ونضعها على نار هادئه ونغطي ونتركها تستوي وبعد التأكد من تمام استواها نعلى النار حتى تتشرب جميع السوائل وتأخذ لون وعند تمام تشرب السوائل وتمام سواها نخرجها على طبق ونغطيها ونقوم بإدخالها الثلاجة مده لا تقل عن خمس ساعات ثم نخرجها ونقطعها وبألف هنا. الوسوم

فراخ بصوص الثوم والليمون من الوجبات الشهية والمكتملة بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل عام وأيضا ذات مذاق ومظهر شهي لكبار السن والصغار أيضا ويمكن تقديمها بجانب الارز الأبيض كوجبة مغذية وأيضا يمكن تقديم الفراخ الباردة أيضا بجانب الارز الأبيض كوجبه شهية ولها فائدة كبيرة كبديل للحمة الباردة الشهية . مقادير عمل الفراخ بصوص الثوم والليمون صدور الدجاج المخلية

دقيق ابيض

فلفل اسود وملح و بابريكا والسبع بهارات وشطه حمراء

زيت للقلي

زبده

ملعقة كبيرة من البصل مفروم

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

مكعب مرقه دجاج أو شوربه فراخ

عصير ليمون طريقة عمل الفراخ بصوص الثوم والليمون نقوم بتقطيع الفراخ إلى قطع بانيه عريضة أو صدور مخليه وتقطع إلى نصفين بتتبل ببهارات مشكله من الفلفل الأسود والملح والبابريكا والشطة الحمراء والسبع بهارات ثم يتم وضع قطع الدجاج في دقيق ثم نضع طاسة كبيرة على النار ونضع بها زيت وزبدة ثم بعد تسخينهم نضع بها الفراخ ليتم تحميرها لتأخذ لون ذهبي وبعد سواها نخرجها على طبق.

وفي نفس الطاسة نضع زبدة وبعد تحميرها نضع الماشروم حسب الرغبة ثم نضع ملعقة من البصل المفروم وملعقة من الثوم المفروم ونقلب جيدا ثم نضع رشه دقيق ونقلب جيدا ثم نضع شوربه الفراخ أو مكعب مرقة دجاج وعصير ليمون ( لمونه واحدة ) ونقلب جيدا ثم نضع الدجاج ثم نقلب جيدا ثم نضع كريمة لباني ونتركهم يغلو اكثر من غلوه ثم نرش رشه بقدونس بعد غلق النار وبألف هنا. مقادير عمل صدور الفراخ الباردة اثنان صدور فراخ كبار

ماء

ليمون

بهارات فراخ

فلفل اسود

زعتر

ثلاث ملاعق من دبس الرمان

ملعقه من المستردة

ملعقتين من صويا صوص

بصله طريقه تحضير صدور الفراخ الباردة مقادير عمل الفراخ بصوص الثوم والليمونطريقة عمل الفراخ بصوص الثوم والليمونمقادير عمل صدور الفراخ الباردةطريقه تحضير صدور الفراخ الباردة نضع الماء والبصل وليمون وبهازات الفراخ وفلفل اسود وزعتر وثلاث معالق دبس رمان ومعلقة مستردة ومعلقتين صويا صوص ونقلب جيدا ونتركها في التتبيلة لمدة لا تقل عن 5 ساعات ثم نضع في طاسة أو جريل زيت وبعد أن يسخن نضع الفراخ بالتتبيله ونضعها على نار هادئه ونغطي ونتركها تستوي وبعد التأكد من تمام استواها نعلى النار حتى تتشرب جميع السوائل وتأخذ لون وعند تمام تشرب السوائل وتمام سواها نخرجها على طبق ونغطيها ونقوم بإدخالها الثلاجة مده لا تقل عن خمس ساعات ثم نخرجها ونقطعها وبألف هنا.

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