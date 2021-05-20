حضري البسبوسة بالزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات إقتصادية

حضري البسبوسة بالزبادي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، تعد البسبوسة بالزبادي من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير، تتنوع طرق تحضيرها ويبقى مكونه الأساسي وهو السميد، فيمكن تحضير البسبوسة بعدة طرق مختلفة و حشوات متنوعة، يمكن تحضير البسبوسة بالزبادي أو البسبوسة بالقشطة، أو البسبوسة بالكريمة، أو البسبوسة بالكنافة، والعديد من الحشوات المتنوعة بالإضافة إلى أن البسبوسة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث أنها تمد الجسم بالقوة والنشاط، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل

يكثر تحضير البسبوسة فى المناسبات وأعياد الميلاد والحفلات العائلية حيث يمكن تحضيرة في المنزل وأخذها كهدية قيمة بين الأشخاص، فهي تحضر بكثرة في شهر رمضان الكريم، ولكنها تحضر خلال العام وخاصة في المناسبات أو أعياد الميلاد.

كوب سميد.

كوب من السكر.

كوب لبن زبادي.

نصف كوب سمن .

ملعقة بيكنج بودر.

كوب جوز هند.

2 كوب من السكر .

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

يحضر إناء يوضع فيه السميد وجوز الهند ويتم تقليبه جيداً، ثم يتم إضافه السمن والزبادي والبيكنج بودر والسكر ويتم تقليبهم جيداً.

ثم نحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من الزيت، ثم يوضع فيها البسبوسة بشكل متساوي ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي .

تخرج البسبوسة من الفرن ثم تسقى بالقطر وهو بارد، ثم يتم تزيينها بجوز الهند وتقطع ثم تقدم .

يرفع إناء على النار ونضع فيه الماء والسكر يتم تقليبه جيداً، و اتركيهم يغلوا لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك يضاف عصير الليمون والفانيليا وتترك لمدة دقيقتين ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يصب على البسبوسة وهي ساخنة.

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