مكون خارق ضعيه على الشامبو يطول الشعر بسرعه الصاروخ وينبت الفراغات وينعم الشعر

مكون خارق ضعيه على الشامبو يطول الشعر، قد تحلم الكثير من الفتايات بشعر طويل ولامع، مما يجعلا قد تبحث عن الكثير من الوصفات والخلطات الفعالة التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيف لذلك سوف نقدم لكم واحدة من أفضل الوصفات الفعالة في تطويل الشعر بالقهوة .



مكون خارق ضعيه على الشامبو يطول الشعر

هذه الوصفة فعاله جداً في تطويل الشعر وينبت الفراغات لذلك يجب استخدامها باستمرار للحصول على شعر طويل ولامع .

مقدار 4 ملاعق كبيرة من القهوة الخام .

مقدار 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام .

مقدار 9 ملاعق كبيرة من الماء .

مقدار 8 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الخام النقي .

شامبو مفضل لديكي ويفضل أن يكون شامبو خالي من مواد كيميائية أو كبريتات .

مكونات تحضير الشامبو بالقهوة

أولاً نحضر وعاء ونخلط به كل المكونات السابقة ونخلطهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

نغسل الشعر جيداً حتى نتخلص من أي أتربة أو زيتوت في الشعر .

نأخذ كمية مناسبة من الخيط الكريمي الذي تم تخضيره من قبل ثم نوزعه على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف، مع عمل حركات دائرية في فروة الرأس حتى نعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ولكي يستفيد الشعر من الخلطة لمدة لا تقل عن 10 دقائق .

نغسل الشعر مرة أخري حتى نتخلص من أي شامبو أي قهوة موجودة في الشعر ونخففه جيداً.

وللحصول على نعومة وتطويل للشعر ينصح بدهن الشعر بأي زيوت مرطبة للشعر مثل زيت الزيتون وزيت اللوز .

سوف تلاحظين فرق كبير في الشعر من حيث النعومة والكثافة والطول وإنبات الشعر .

للحصول على أكثر نتيجة فعاله نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أكثر نتيجة فعاله وسوف ترى النتيجة بنفسك تحفه تحفه .

طريقة تحضير شامبو القهوة لتطويل وتكثيف الشعر .

القهوة لها دور كبير وفعال في ترطيب فروة الرأس وتغذيتها .

القهوة تعطي الشعر القهوة واللمعان والنعومة .

تعمل القهوة على تنظيف فروة الرأس من البكتريا والخلايا الميتة والفطريات، وذلك لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة .

القهوة تساعد بشكل كبير في تغذية الشعر وبالتالي تعمل على تطويل الشعر وزيادة كثافته .

القهوة تمنح الشعر باللون البني الغمق لذلك ينصح باستخدامها في صبغ الشعر بالمواد الطبيعية .

أهمية وفوائد القهوة للشعر