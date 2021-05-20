دراسة: أضرار العمل لساعات طويلة وخطرها على الصحة

نمط الحياة الحديث المتسارع اثر بشكل مباشر على الوظائف و المهن وباتت أكثر سرعة وأطول وقتًا، ويتخللها الكثير من الضغوط، ثم أتت جائحة كورونا لتزيد من تلك التأثيرات السلبية، وهاهي منظمة الصحة العالمية أوضحت أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، في اتجاه يزداد سوءا، وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كورونا، فكيف يؤثر العمل على الصحة ومتى؟

أضرار العمل لساعات طويلة

حول الكيفية التي يؤثر بها العمل على الصحة كانت أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة، أوضحت ورقة بحثية نُشرت في دورية "البيئة الدولية" أن 745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016، وهذا العدد أعلى بنسبة 30% عن عدد المتوفين لنفس الأسباب في عام 2000، واستنتاجًا على ذلك ذكر مسؤولي منظمة الصحة العالمية أن الزيادة في العمل من المنزل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الناتجين عن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، ربما زاد المخاطر المرتبطة بالعمل لفترات طويلة.

وقالت ماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة: "العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً يمثل خطراً شديداً على الصحة".

كيف يؤثر العمل على الصحة

قالت الدراسة التي استندت إلى بيانات من 194 دولة إن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعياً مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة بأولئك الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وأوضحت الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن معظم الضحايا (72%) كانوا رجالاً وكانوا في منتصف العمر أو أكبر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.