قائمة غذاء لمرضى فيروس كورونا والمخالطين لهم خلال فترة العزل، نشرتها منظمة الصحة العالمية وخصتها للبالغين من المرضى باستثناء كبار السن والأطفال والمرضى من الحالات الحرجة ومن يتلقون علاجات طبية، والقائمة احتوت على العناصر الغذائية المهمة لرفع مناعة الجسم وهي كالتالي:

قائمة غذاء لمرضى فيروس كورونا والمخالطين لهم خلال فترة العزل:

يجب على مريض كورونا والمخالطين تناول غذاءً متوازناً كل يوم يحتوي على:

الفيتامينات.

المعادن.

الألياف الغذائية.

البروتين.

مضادات الأكسدة.

كما يجب تناول حصص يومية من كل من:

4 حصص من الفاكهة وأهمها الكيوي واليوسفي والمانجو والتفاح الأخضر.

5 حصص من الخضروات وأهمها الجزر والبروكلي والطماطم والثوم.

180 غم من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني.

160 غم من اللحوم والبقوليات.

شرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم.

استهلاك 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) من الملح في اليوم فقط، ويجب استخدم الملح المعالج باليود.

والتقليل من تناول كل من:

مشروبات الكافيين.

عصائر الفاكهة المحلاة.

شراب الفاكهة.

مركزات عصير الفاكهة.

المشروبات الغازية والمنعشة.

وفيما يخص الدهون فأكدت منظمة الصحة العالمية على:

تناول الدهون غير المُشبعة مثل السمك وزيت الزيتون و الأفوكادو.

عدم تناول الدهون المُشبعة مثل الزيوت المهدرجة والأطعمة المقلية.

عدم تناول الدهون المتحولة المنتجة صناعياً الموجودة في البرغر والبطاطس المقلية والمعجنات المصنعة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن ذلك النظام الغذائي الصحي يساعد في رفع مناعة الجسم ومساعدته على مقاومة فيروس كورونا، وكذلك يعمل الغذاء الصحي على منع ظهور الأعراض الخطيرة و التقليل من الأعراض الشائعة والتخفيف من حدتها، كما يقلل من التعرض لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، والأهم أن النظام الغذائي الصحي يسرع الشفاء من مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.