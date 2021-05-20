فائدة تناول السمسم على الريق في الصباح

أكدت الدراسات الطبية أن هنالك مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها في الصباح الباكر حتى تكون المعدة فارغة للاستفادة القصوى من الفوائد والعناصر الغذائية بها، ومن تلك الأطعمة السمسم، حيث أكد أطباء فائدته للأسنان المعدة في الصباح الباكر، وجاءت الفوائد كالتالي:

فائدة السمسم على الريق:

أفاد العديد من الأطباء وفق تقرير نشره موقع "إينديان إكسبريس" أن مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر يساعد على تقوية الأسنان واللثة وتعزيز متانتها وصحتها، كما أن السمسم على الريق يحسن من صحة المعدة والأمعاء ويعزز صحة الجهاز الإخراجي.

فوائد السمسم للأسنان:

للاستفادة القصوى من السمسم نصح الأطباء بضرورة مضغ بذور السمسم المحمصة سواء كانت بيضاء أو بنية خاصة في الصباح الباكر على الريق..

وأشاروا إلى أنه بعد مضغ تلك البذور، يفضل تنظيف الأسنان مرة أخرى بفرشاة أسنان ناعمة دون استخدام أي معجون أو مسحوق أسنان.

ويعزو الأطباء هذا الأمر نظرا لأن بذور السمسم غنية بالكالسيوم، لذلك فإنها تحافظ على العظام حول الأسنان واللثة، كما أنها تساعد في التخلص من البلاك، وتساعد أيضا في بناء مينا الأسنان.

فوائد السمسم للجهاز الهضمي:

أكد الأطباء عند مضغ بذور السمسم المحمص في الصباح الباكر، فإن ذلك يساعد على تحفيز الكبد والمعدة وتحسين عمل الجهاز الهضمي والأعضاء والأنسجة.

كما تساعد تلك البذور في علاج الإمساك الجاف لدى الأفراد وحتى المسنين، وفي تهدئة السعال الجاف.

مكونات السمسم الغذائية:

السمسم من أنواع البذور التي تشتهر منذ القدم بخواصها الصحية، وهو يدخل في تركيب كثير من الأدوية والمستحضرات الطبية، وهو مكون أساسي للعلاجات الشعبية والمنزلية كونه يحتوي على

البروتين، الكربوهيدرات، الألياف، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الزنك، الفسفور، والصوديوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.