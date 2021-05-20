كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمموج بالنشا لشعر ناعم ومفرد زي الحرير

جميع الفتيات أو النساء عامة يفضلون أن يتميزون بشعر ناعم ولامع وجذاب، وأيضا لا يوجد به أي مشاكل أو يكون متعرج أو خشن أو يتساقط أو يكون الشعر هايش ومتقصف، فكل هذه المشاكل التي تتعلق بالشعر تزعج أي فتاة واحيانا تؤدي إلي الإكتئاب، لأن من المعروف أن الشعر هو زينة المرأة التي تتحلي بها في أي وقت وفي أي مكان، ولكن عندما توجد به أي مشكلة من كل هذه المشاكل قد يؤثر هذا علي نفسية الفتاة ويجعلها تشعر بالخجل دائما ولا يمنحها شعور الثقة بنفسها.

حتي إذا كان الشعر خشن يصعب تسريحه فقد يسبب لها تعب أيضا، لذلك تسعي كل السعي وراء أفضل حل لتنعيم وفرد الشعر بكل سهولة وبطريقة سريعة ولكن بحل طبيعي وصحي، للمحافظة علي صحة الشعر من التلف أو التدهور لأن يوجد عدد كبير من الفتيات يفضلون استخدام السشوار أو غيره من الأجهزة أتي تساعد علي تنعيم الشعر خلال دقائق، لكن كل هذه الأجهزة تسبب خطورة علي صحة الشعر ويتبعه ظهور مشاكل أكثر بالشعر.

وقد توجد أيضا بعض الحلول الكيميائية لتنعيم الشعر ولكن قد يظهر تأثيرها السلبي علي الشعر بعد مرور فترة من الوقت، فعند استخدام أي وصفة من الوصفات الطبيعية مثل استخدام النشا فقد يجعل الشعر ناعم زي الحرير، وبدون أي ظهور آثار غير مرغوب فيها.

وصفة فرد الشعر بالنشا

المكونات :

ست ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

كمية مناسبة من زيت الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

نضع ست ملاعق من مسحوق النشا في وعاء ونضيف إليه كمية مناسبة من زيت الذرة، ونقوم بتقليبهم بطريقة جيدة جدا وبعد ذلك نضيف إليهم ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نقوم بدهن الشعر بهذا الخليط ونتركه حوالي أكثر من ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء ولا نقوم بتسريح الشعر حتي يجف تماما.

طريقة التحضير