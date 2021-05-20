تونر وسيرم طبيعي لتفتيح ونضارة البشرة منذ الأسبوع الأول

يمكنك الإستغناء عن جميع الوسائل التجميل والمنتجات الطبيعة في حالة عدم القدرة على مداومة الاستخدام ولكن لا يجب الإستغناء عن تونر النضارة أو سيرم النضارة للبشرة حيث يحافظ التونر على حفظ مسام البشرة كما هي وكذلك التخلص من البقع الداكنة التي تجعل البشرة مرهقة ويتسائل الكثير من الأشخاص عن كيفية تحضير منتج طبيعي يستخدم مثل التونر أو السيرم لتفتيح ونضارة البشرة كما هو منتشر، حيث يعتبر التونر من منتجات التجميل والطبية وهو عبارة عن منتج سائل خفيف مثل الماء يساعد على ضبط إفراز الدهون للبشرة ويتم وضعه ليلاً قبل الذهاب للنوم وكذلك قبل وضع وسائل التجميل لقبض المسام وبالفعل يمكنك تحضير سيرم في المنزل بمكونات طبية وطبيعية مفيدة للبشرة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير تونر طبيعي طريقة تحضير تونر طبيعي المكونات المستخدمه: كأس ماء ورد.

ثلاث كبسولات من فيتامين C والذي يقوم بتحفيز الكولاجين في البشرة والتكيف مع الرطوبة والجفاف عند تغير الفصول.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

نصف كأس من الشاي الأخضر. طريقة التحضير: تحضير عبوة بلاستيك نظيفة محكمة الغلق ولها غطاء بخاخ حتى يسهل استخدامها بشكل يومي. تحضير إناء عميق ووضع به جميع المكونات من ماء الورد أولاً ثم الشاي الأخضر وعصير البرتقال طازجاً ويمكنك الإستغناء عنه وتقليبهم معاً. فتح كبسولات الفيتامين مع خليط العصير وتقليبهم بشكل جيد بعد ذلك نقوم بوضع التونر في العبوة البلاستيك وإحكام الغلق ونقوم بوضعها في الثلاجة. يتم استخدامها يومياً قبل النوم دون التعرض للضوء وكذلك يمكنك وضعها قبل وضع المكياج حتى يتم إغلاق المسام لعدم تأثير المكياج على البشرة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: إذا كنت ترغبين بوضع التونر قبل الخروج في الضوء والشمس يمكنك تحضير التوتر دون وضع كبسولات الفيتامين حيث تتفاعل الفيتامينات مع الشمس مما يؤدي إلي ظهور الحبوب. الوسوم

يمكنك الإستغناء عن جميع الوسائل التجميل والمنتجات الطبيعة في حالة عدم القدرة على مداومة الاستخدام ولكن لا يجب الإستغناء عن تونر النضارة أو سيرم النضارة للبشرة حيث يحافظ التونر على حفظ مسام البشرة كما هي وكذلك التخلص من البقع الداكنة التي تجعل البشرة مرهقة ويتسائل الكثير من الأشخاص عن كيفية تحضير منتج طبيعي يستخدم مثل التونر أو السيرم لتفتيح ونضارة البشرة كما هو منتشر، حيث يعتبر التونر من منتجات التجميل والطبية وهو عبارة عن منتج سائل خفيف مثل الماء يساعد على ضبط إفراز الدهون للبشرة ويتم وضعه ليلاً قبل الذهاب للنوم وكذلك قبل وضع وسائل التجميل لقبض المسام وبالفعل يمكنك تحضير سيرم في المنزل بمكونات طبية وطبيعية مفيدة للبشرة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير تونر طبيعي طريقة تحضير تونر طبيعي المكونات المستخدمه: كأس ماء ورد.

ثلاث كبسولات من فيتامين C والذي يقوم بتحفيز الكولاجين في البشرة والتكيف مع الرطوبة والجفاف عند تغير الفصول.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

نصف كأس من الشاي الأخضر. طريقة التحضير: تحضير عبوة بلاستيك نظيفة محكمة الغلق ولها غطاء بخاخ حتى يسهل استخدامها بشكل يومي. تحضير إناء عميق ووضع به جميع المكونات من ماء الورد أولاً ثم الشاي الأخضر وعصير البرتقال طازجاً ويمكنك الإستغناء عنه وتقليبهم معاً. فتح كبسولات الفيتامين مع خليط العصير وتقليبهم بشكل جيد بعد ذلك نقوم بوضع التونر في العبوة البلاستيك وإحكام الغلق ونقوم بوضعها في الثلاجة. يتم استخدامها يومياً قبل النوم دون التعرض للضوء وكذلك يمكنك وضعها قبل وضع المكياج حتى يتم إغلاق المسام لعدم تأثير المكياج على البشرة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: إذا كنت ترغبين بوضع التونر قبل الخروج في الضوء والشمس يمكنك تحضير التوتر دون وضع كبسولات الفيتامين حيث تتفاعل الفيتامينات مع الشمس مما يؤدي إلي ظهور الحبوب.

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