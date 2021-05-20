كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم والرقبة بياض ملفت في دقيقة

كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم يعتبر كريم النشا والليمون من أفضل الكريمات والوصفات الفعاله في تفتيح البشرة والجسم فهو ومن الوصفات المميزة التي يتم البحث عنها من قبل العرائس قبل الزفاف، لأن الحصول على جسم ناعم وحتى لون البشرة مهم جدًا لكل فتاة ستتزوج، ويوجد الكثير من الوصفات والكريمات الجاهزة ولكنها تعمل علي اضرار علي المدى اليعد وتسبب غمقان واماكن داكنة اكثر فتابعوا معنا الكريم الفعال في تبييض الجسم والبشرة والرقبة كريم النشا والليمون. كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم المكونات ثلاث ملاعق ممتلئة من النشا

معهم ثلاث ملاعق ممتلئة من الحليب البودرة

كذلك ثلاث ملاعق ممتلئة من عصير الليمون.

عليهم ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت الزيتون كيفية عمل كريم النشا لتفتيح البشرة والجسم في وعاء صغير، اخفقي النشا واللبن معًا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الليمون وزيت الزيتون حتى تتكون عجينة ناعمة.

اغسلي يديك وجففيهما، ثم خذي كمية مناسبة من المعجون واستعدي لمسحه على البشرة و المناطق الداكنة من الجسم ، حوالي ثلاثون دقيقة.

، حوالي ثلاثون دقيقة. بعد مرور الوقت، يرجى استخدام منشفة خشنة، وفركها على جسمك، ثم شطفها بالماء.

استحم كالمعتاد، ثم ضعي المرطب على بشرة جسمك واستمتعي بالمظهر الرائع. دلكة النشا والليمون للجسم كيفية عمل كريم النشا لتفتيح البشرة والجسم المكونات: 2 ملاعق ممتلئة من النشا

ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر

ليمونة تم تقطيعه إلى مكعبات

كوب واحد من الماء طريقة تجهيز دلكة النشا والليمون والاستخدام: نضع الليمون والماء في وعاء، ثم نضعهما على النار ويتم غليانهما على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.

والبيكنج بودر والنشا يتم إضافتهم ثم بعد ذلك يتم مزجهم بشكل جيد.

الدلكة يتم سكبها في إناء الخلاط الكهربائي ثم بعد ذلك يتم تقليبها جيداً حتى يتم الحصول على القوام الكريمي الناعم.

هذا الكريم يتم تركه حتى يسخن جيداً، ثم بعد ذلك الجسم يتم تدليكه بعد البلل من الاستحمام، ثم بعد هذه الخطوة يتم شطفه جيداً بالماء البارد لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. الوسوم

كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم يعتبر كريم النشا والليمون من أفضل الكريمات والوصفات الفعاله في تفتيح البشرة والجسم فهو ومن الوصفات المميزة التي يتم البحث عنها من قبل العرائس قبل الزفاف، لأن الحصول على جسم ناعم وحتى لون البشرة مهم جدًا لكل فتاة ستتزوج، ويوجد الكثير من الوصفات والكريمات الجاهزة ولكنها تعمل علي اضرار علي المدى اليعد وتسبب غمقان واماكن داكنة اكثر فتابعوا معنا الكريم الفعال في تبييض الجسم والبشرة والرقبة كريم النشا والليمون. كريم النشا والليمون الساحر في تبييض البشرة والجسم المكونات ثلاث ملاعق ممتلئة من النشا

معهم ثلاث ملاعق ممتلئة من الحليب البودرة

كذلك ثلاث ملاعق ممتلئة من عصير الليمون.

عليهم ثلاث ملاعق ممتلئة من زيت الزيتون كيفية عمل كريم النشا لتفتيح البشرة والجسم في وعاء صغير، اخفقي النشا واللبن معًا.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الليمون وزيت الزيتون حتى تتكون عجينة ناعمة.

اغسلي يديك وجففيهما، ثم خذي كمية مناسبة من المعجون واستعدي لمسحه على البشرة و المناطق الداكنة من الجسم ، حوالي ثلاثون دقيقة.

، حوالي ثلاثون دقيقة. بعد مرور الوقت، يرجى استخدام منشفة خشنة، وفركها على جسمك، ثم شطفها بالماء.

استحم كالمعتاد، ثم ضعي المرطب على بشرة جسمك واستمتعي بالمظهر الرائع. دلكة النشا والليمون للجسم كيفية عمل كريم النشا لتفتيح البشرة والجسم المكونات: 2 ملاعق ممتلئة من النشا

ملعقة واحدة قليلة من البيكنج بودر

ليمونة تم تقطيعه إلى مكعبات

كوب واحد من الماء طريقة تجهيز دلكة النشا والليمون والاستخدام: نضع الليمون والماء في وعاء، ثم نضعهما على النار ويتم غليانهما على نار هادئة لمدة عشرة دقائق.

والبيكنج بودر والنشا يتم إضافتهم ثم بعد ذلك يتم مزجهم بشكل جيد.

الدلكة يتم سكبها في إناء الخلاط الكهربائي ثم بعد ذلك يتم تقليبها جيداً حتى يتم الحصول على القوام الكريمي الناعم.

هذا الكريم يتم تركه حتى يسخن جيداً، ثم بعد ذلك الجسم يتم تدليكه بعد البلل من الاستحمام، ثم بعد هذه الخطوة يتم شطفه جيداً بالماء البارد لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

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