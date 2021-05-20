أتعلمي تحضير أحلى كيك بصوص الشيكولاتة في البيت بطعم لذيذ

كيك بصوص الشيكولاتة من المعجنات الشهيرة التي لها مكانة خاصة عند الكبار والأطفال بشكل كبير، لأننا نعرف أن الكيك وجبة مفضلة للكثيرين وبخاصة ما إذا كان الكيك بصوص الشيكولاتة هذا يزيد من شهية الأفراد تجاهه، لهذا تريد الأمهات معرفة أبسط طريقة لعمله. كيك بصوص الشيكولاتة كيك بصوص الشيكولاتة يمكن القيام بـ كيك بصوص الشيكولاتة بكل سهولة عند إتباع الخطوات البسيطة التالية : مكونات كيك بصوص الشيكولاتة عدد 3 أكواب دقيق.

عدد 5 بيضات.

كوبان سكر.

كوب إلا ربع زيت.

كوب حليب.

رشة ملح.

نصف ملعقة بيكنج باودر.

نصف ملعقة فانيليا.

كوب إلا ربع كاكاو. مكونات صلصة الشوكولاتة كوبان ونصف حليب.

ملعقتان نشا كبيرتان.

نصف كوب كاكاو. طريقة تحضير كيك بصوص الشيكولاتة نخفق البيض والسكر في طبق لنحصل على خليط قوامه كريمي.

ثم نسكب عليه الحليب والزيت ونضيف الفانيليا والكاكاو مع الاستمرار في الخفق لتختلط المكونات.

نسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة.

بعد ذلك ننخل : الدقيق، الملح، البيكنج باودر في وعاء ونضيف له المزيج بشكل تدريجي على خليط البيض وخلط كافة المكونات.

ثم ندهن الصينية بزيت قليل ونضع فيها خليط الكيك وندلها للفرن حتى تنضج.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه ليبرد جانباً.

نحضر صلصة الشيكولاتة : نضع الكاكاو والنشا في وعاء وعليهم الحليب ونحركهم معاً.

ثم نضع الوعاء على النار ونحرك بشكل مستمر ليسخن الخليط، ونرفع القدر من على النار ونتركه ليبرد.

ثم نقطع الكيك بشكل أفقي لقسمين متساويين وندهن القسم السفلي بصلصة الشيكولاتة، ونضع فوقه القسم الثاني.

ثم ندهن وجه الكيك وجوانبها بالصلصة. طريقة أخرى لعمل الكيك بصوص الشيكولاتة مكونات صلصة الشوكولاتةطريقة تحضير كيك بصوص الشيكولاتةطريقة أخرى لعمل الكيك بصوص الشيكولاتة المكونات ملعقتان كاكاو.

كوب زيت.

كوب حليب.

كوب ونصف سكر.

عدد 3 بيضات.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة فانيليا. طريقة التحضير نضرب كل من : الكاكاو، الزيت، الحليب، السكر جيداً في الخلاط.

ثم نأخذ مقدار كوب من الخليط ونضعه في الثلاجة.

ونضيف على الكمية المتبقية : البيض، الدقيق، البيكنج باودر، الفانيليا ونضربهم ثانيةً في الخلاط.

ثم نضع الخليط في قالب مخصص في الفرن لمدة تلت ساعة، ونخرجه عندما ينضج ويترك جانباً ليبرد.

ثم نضع عليه الكمية المتبقية من صوص الشيكولاتة ونقدمه بارداً. الوسوم

كيك بصوص الشيكولاتة من المعجنات الشهيرة التي لها مكانة خاصة عند الكبار والأطفال بشكل كبير، لأننا نعرف أن الكيك وجبة مفضلة للكثيرين وبخاصة ما إذا كان الكيك بصوص الشيكولاتة هذا يزيد من شهية الأفراد تجاهه، لهذا تريد الأمهات معرفة أبسط طريقة لعمله. كيك بصوص الشيكولاتة كيك بصوص الشيكولاتة يمكن القيام بـ كيك بصوص الشيكولاتة بكل سهولة عند إتباع الخطوات البسيطة التالية : مكونات كيك بصوص الشيكولاتة عدد 3 أكواب دقيق.

عدد 5 بيضات.

كوبان سكر.

كوب إلا ربع زيت.

كوب حليب.

رشة ملح.

نصف ملعقة بيكنج باودر.

نصف ملعقة فانيليا.

كوب إلا ربع كاكاو. مكونات صلصة الشوكولاتة كوبان ونصف حليب.

ملعقتان نشا كبيرتان.

نصف كوب كاكاو. طريقة تحضير كيك بصوص الشيكولاتة نخفق البيض والسكر في طبق لنحصل على خليط قوامه كريمي.

ثم نسكب عليه الحليب والزيت ونضيف الفانيليا والكاكاو مع الاستمرار في الخفق لتختلط المكونات.

نسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة.

بعد ذلك ننخل : الدقيق، الملح، البيكنج باودر في وعاء ونضيف له المزيج بشكل تدريجي على خليط البيض وخلط كافة المكونات.

ثم ندهن الصينية بزيت قليل ونضع فيها خليط الكيك وندلها للفرن حتى تنضج.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه ليبرد جانباً.

نحضر صلصة الشيكولاتة : نضع الكاكاو والنشا في وعاء وعليهم الحليب ونحركهم معاً.

ثم نضع الوعاء على النار ونحرك بشكل مستمر ليسخن الخليط، ونرفع القدر من على النار ونتركه ليبرد.

ثم نقطع الكيك بشكل أفقي لقسمين متساويين وندهن القسم السفلي بصلصة الشيكولاتة، ونضع فوقه القسم الثاني.

ثم ندهن وجه الكيك وجوانبها بالصلصة. طريقة أخرى لعمل الكيك بصوص الشيكولاتة مكونات صلصة الشوكولاتةطريقة تحضير كيك بصوص الشيكولاتةطريقة أخرى لعمل الكيك بصوص الشيكولاتة المكونات ملعقتان كاكاو.

كوب زيت.

كوب حليب.

كوب ونصف سكر.

عدد 3 بيضات.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة فانيليا. طريقة التحضير نضرب كل من : الكاكاو، الزيت، الحليب، السكر جيداً في الخلاط.

ثم نأخذ مقدار كوب من الخليط ونضعه في الثلاجة.

ونضيف على الكمية المتبقية : البيض، الدقيق، البيكنج باودر، الفانيليا ونضربهم ثانيةً في الخلاط.

ثم نضع الخليط في قالب مخصص في الفرن لمدة تلت ساعة، ونخرجه عندما ينضج ويترك جانباً ليبرد.

ثم نضع عليه الكمية المتبقية من صوص الشيكولاتة ونقدمه بارداً.

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