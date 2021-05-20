تحضير كريم النشا لتفتيح البشرة بصورة طبيعية بدون كيماويات

العناية بالبشرة عبارة عن ممارسات من أجل الحفاظ على سلامة البشرة، وتعزيز المظهر الخارجي وتحسينه، بالإضافة إلى تقليل أمراض الجلد. يمكن للعناية بالبشرة أن تتضمن التغذية مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس والاستخدام المناسب لمُرطبات البشرة بدلاً من اللجوء لكريمات تفتيح البشرة الجاهزة، يمكنك بدءاً من الآن تحضير كريم النشا هذا في منزلك لطلّة وجه أفتح 4 درجات خلال اسبوع واحد فقط

فوائد النشا للبشرة

يُساهم دقيق النشا في التخلص من حب الشباب والبثور بالبشرة الدهنية. بفضل قدرته على التخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة الدهنية. والتي تعتبر من أهم عوامل انتشار البثور بالوجه الدهني .

من فوائد النشا للبشرة الدهنية قدرته على تنظيم عملية إنتاج الزيوت من الغدد الدهنية بالبشرة. بفضل احتوائه على على فيتامين B4. بالتالي يُحافظ على البشرة الدهنية من مشاكل الدهون الزائدة ومن الالتهابات.

ملعقة طعام من النشا: هذا المكون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A المعروف بخواصه المبيضة للبشرة وقدرته الفعالة على تحفيز إنتاج خلايا جديدة أنضر وأفتح لوناً.

1/4 كوب من الحليب: بخلاف أن هذا المكون يعمل على تنظيف البشرة من آثار الأتربة والشوائب، أيضاً هو يمتلك إنزيمات تساعد في تبييض البشرة وترطيبها.

2 ملعقة طعام من عصير الجزر: فيتامين C الموجود بهذا المكون ينشط عملية إنتاج الكولاجين الضروري للتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

اسكبي النشا والحليب معاً في وعاء معدني ثم ضعيهم على النيران الهادئة.

قلبّي جيداً حتى يتحول القوام للملمس الكريمي، وبعدها ابعدي الوعاء من على الحرارة.

أضيفي للكريم المحضر عصير الجزر، وبمجرد أن يهدأ وزعيه بفرشاة ماسك نظيفة على بشرة الوجه.

انتظري لمدة 35 دقيقة ومن ثمّ اشطفي وجهك في الأخير بالماء الفاتر.

طبقي الكريم يوماً بعد يوم وتمتعي ببشرة أفتح 4 درجات خلال اسبوع واحد فقط من الاستخدام.

مقادير النشا لتفتيح البشرةطريقة تحضير كريم النشا لتفتيح البشرة