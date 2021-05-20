أسهل طريقة لعمل كيكة السويسرول اللذيذة وسر نجاحها

طريقه عمل كيكة السويسرول بالشيكولاته، تعد كيكة السويسرول من ألذ وأشهي أنواع الكيكات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والحفلات بمختلف أنواعها، ويمكن تحضير كيك السويسرول بعده نكهات منها نكهة الكريمة أو الشوكولاته أو الفانيليا أو الفواكه بمختلف أنواعها، ولكن نجد أن الأغلبية العظمى تعشق السويسرول بالشيكولاته لذا سنقدم إليكم خطوات عمله بسهوله وبمذاق لذيذ يجعلها مثل الجاهزة تماما. طريقة عمل كيكة السويسرول بالشيكولاته طريقة عمل كيكة السويسرول بالشيكولاته المكونات: صفار أربع بيضات.

2 ملعقة من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح.

أربع ملاعق من الحليب.

ست ملاعق من الدقيق .

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من اللون الأحمر الغذائي.

خمس ملاعق من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. خطوات عمل السويسرول بالشيكولاته أحضري طبق كبير وابدئي بوضع صفار البيض وعليه الملح والفانيليا واخفقي المكونات.

ثم عليكي إضافة الحليب السائل والزيت واستمري في خفق المكونات مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بخفق الدقيق مع البيكنج باودر والكاكاو وأضيفيهم بشكل تدريجي إلى الخليط السائل.

احضري طبق أخر وأضيفي بياض البيض ويخفق جيدا بواسطة المضرب الكهربائي ببطئ شديد حتى يكون أبيض اللون مثل الكريمة. ثم أضيفي إليه خمسة ملاعق من السكر واستمري في الخفق لمدة دقيقة واحده.

ثم يتم إنزال هذا الخليط على الخليط السابق ويتم خفق يوم جيدا، ونحضر صينية مناسبة ويتم إضافة ورقة من الزبدة في الداخل ثم يصب عليها خليط الكيك .

ويوضع في الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة في الرف الأوسط حتى تنضج، ثم تترك جانبا حتى تبرد جيدا.

ابدئي في لف الكيك بواسطة ورقه الزبدة وذلك برفق شديد جدا و تترك لمدة ساعة على الأقل حتى تأخذ شكل الرول.

بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الكريم شانتيه، ويتم لفها مرة أخرى على شكل رول وتوضع في كيس مطبخ ثم توضع في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة، وتخرج وتزين بالشوكولاته السائلة ثم تقطع إلى حلقات دائريه وتقدم. خطوات عمل السويسرول بالشيكولاته الوسوم

طريقه عمل كيكة السويسرول بالشيكولاته، تعد كيكة السويسرول من ألذ وأشهي أنواع الكيكات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والحفلات بمختلف أنواعها، ويمكن تحضير كيك السويسرول بعده نكهات منها نكهة الكريمة أو الشوكولاته أو الفانيليا أو الفواكه بمختلف أنواعها، ولكن نجد أن الأغلبية العظمى تعشق السويسرول بالشيكولاته لذا سنقدم إليكم خطوات عمله بسهوله وبمذاق لذيذ يجعلها مثل الجاهزة تماما. طريقة عمل كيكة السويسرول بالشيكولاته طريقة عمل كيكة السويسرول بالشيكولاته المكونات: صفار أربع بيضات.

2 ملعقة من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح.

أربع ملاعق من الحليب.

ست ملاعق من الدقيق .

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من اللون الأحمر الغذائي.

خمس ملاعق من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. خطوات عمل السويسرول بالشيكولاته أحضري طبق كبير وابدئي بوضع صفار البيض وعليه الملح والفانيليا واخفقي المكونات.

ثم عليكي إضافة الحليب السائل والزيت واستمري في خفق المكونات مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بخفق الدقيق مع البيكنج باودر والكاكاو وأضيفيهم بشكل تدريجي إلى الخليط السائل.

احضري طبق أخر وأضيفي بياض البيض ويخفق جيدا بواسطة المضرب الكهربائي ببطئ شديد حتى يكون أبيض اللون مثل الكريمة. ثم أضيفي إليه خمسة ملاعق من السكر واستمري في الخفق لمدة دقيقة واحده.

ثم يتم إنزال هذا الخليط على الخليط السابق ويتم خفق يوم جيدا، ونحضر صينية مناسبة ويتم إضافة ورقة من الزبدة في الداخل ثم يصب عليها خليط الكيك .

ويوضع في الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة في الرف الأوسط حتى تنضج، ثم تترك جانبا حتى تبرد جيدا.

ابدئي في لف الكيك بواسطة ورقه الزبدة وذلك برفق شديد جدا و تترك لمدة ساعة على الأقل حتى تأخذ شكل الرول.

بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الكريم شانتيه، ويتم لفها مرة أخرى على شكل رول وتوضع في كيس مطبخ ثم توضع في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعة، وتخرج وتزين بالشوكولاته السائلة ثم تقطع إلى حلقات دائريه وتقدم. خطوات عمل السويسرول بالشيكولاته

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