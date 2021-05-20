طريقة عمل فطائر العجوة الشهية بخطوات سهلة بالمنزل

فطائر العجوة الشهية ، من الفطائر المشهورة في جميع أنحاء العالم، وهي غنية عن التعريف فهي من ألذ الفطائر التي يقبل عليها الناس، ويوجد لها أنواع كثير مثل فطيرة الموز، وفطيرة الجبنة، وفطيرة السكر، وفطيرة البطاطا الحلو وكلنا من هما تحمل مذاق مختلف عن الأخرى يجعلها مميزة ورائحتها جميلة، تحتوي الفطائر على العجوة اللذيذة التي تعطي لها طعم جميل ومذاق طيب، وتمد الجسم بالحيوية والنشاط، ويمكن تناولها على الوجبة الإفطار أو في فترة المساء بجانب كوب من الشاي، يتم عمل الفطائر بمكونات بسيطة بالمنزل تجعل جميع الأمهات يعدونا وجبة خفيفة وسريعة لأطفالها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر العجوة الشهية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات فطائر العجوة الشهية مكونات فطائر العجوة الشهية سوف نتعرف على مكونات الفطائر وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة فورية. نصف كوب من الزيت. كوب حليب للعجن. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. طبق صغير من العجوة. ربع كوب من السمسم المحمص. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر العجوة الشهية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق وجميع المكونات الجافة مع بعض ونقلبها جيدًا.

نقوم بإضافة الزيت والحليب ونعجنهم مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.

نغطي العجين ونتركه حتى يختمر لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد نحضر العجينة ونفردها بواسطة النشابة على شكل دائرة كبيرة الحجم. ثم نقسمها إلي مربعات متوسطة الحجم ونقوم بعمل فتحات صغيرة في المنتصف ونتركها جانبًا. طريقة حشو الفطائر سوف نتعرف على طريقة حشو فطائر العجوة الشهية بخطوات سهلة وهى كما يلي:- نقوم بعجن السمسم والعجوة مع بعض حتى تصبح خليط متماسك. نقوم بتشكيل العجوة على شكل أصابع متوسطة الحجم، ونقوم بوضعها على قطع العجين السابقة. نقوم بلف الفطائر على شكل رول، ثم نغلق على شكل دائرة ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزبدة. نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهى من كمية العجين كلها، ثم ندهن الوجه بواسطة فرشة بقليل من الحليب. نترك الفطائر ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 250 مئوية حتى تتحمر جيدًا. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء. الوسوم

فطائر العجوة الشهية ، من الفطائر المشهورة في جميع أنحاء العالم، وهي غنية عن التعريف فهي من ألذ الفطائر التي يقبل عليها الناس، ويوجد لها أنواع كثير مثل فطيرة الموز، وفطيرة الجبنة، وفطيرة السكر، وفطيرة البطاطا الحلو وكلنا من هما تحمل مذاق مختلف عن الأخرى يجعلها مميزة ورائحتها جميلة، تحتوي الفطائر على العجوة اللذيذة التي تعطي لها طعم جميل ومذاق طيب، وتمد الجسم بالحيوية والنشاط، ويمكن تناولها على الوجبة الإفطار أو في فترة المساء بجانب كوب من الشاي، يتم عمل الفطائر بمكونات بسيطة بالمنزل تجعل جميع الأمهات يعدونا وجبة خفيفة وسريعة لأطفالها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر العجوة الشهية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات فطائر العجوة الشهية مكونات فطائر العجوة الشهية سوف نتعرف على مكونات الفطائر وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة فورية. نصف كوب من الزيت. كوب حليب للعجن. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. طبق صغير من العجوة. ربع كوب من السمسم المحمص. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر العجوة الشهية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق وجميع المكونات الجافة مع بعض ونقلبها جيدًا.

نقوم بإضافة الزيت والحليب ونعجنهم مع بعض حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.

نغطي العجين ونتركه حتى يختمر لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد نحضر العجينة ونفردها بواسطة النشابة على شكل دائرة كبيرة الحجم. ثم نقسمها إلي مربعات متوسطة الحجم ونقوم بعمل فتحات صغيرة في المنتصف ونتركها جانبًا. طريقة حشو الفطائر سوف نتعرف على طريقة حشو فطائر العجوة الشهية بخطوات سهلة وهى كما يلي:- نقوم بعجن السمسم والعجوة مع بعض حتى تصبح خليط متماسك. نقوم بتشكيل العجوة على شكل أصابع متوسطة الحجم، ونقوم بوضعها على قطع العجين السابقة. نقوم بلف الفطائر على شكل رول، ثم نغلق على شكل دائرة ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزبدة. نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهى من كمية العجين كلها، ثم ندهن الوجه بواسطة فرشة بقليل من الحليب. نترك الفطائر ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 250 مئوية حتى تتحمر جيدًا. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر العجوة الشهية بخطوات سهلة بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.