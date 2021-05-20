طريقة عمل ماسك النشا والحلبة لتفتيح البشرة ونفخ الخدود في المنزل

يعد ماسك النشا والحلبة ، من أفضل أنواع المسكات التي تعمل علي تفتيح البشرة ونفخ الخدود وتسمين الوجه، لأن نبات الحلبة غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن والأملاح، هناك فوائد كثيرة جداً للحلبة، هي نبات يشبه عشبة القرنفل، وتنمو في مناطق البحر المتوسط، تدخل في المأكولات المختلفة، فهي واحد من أكثر أنواع النباتات فائدة للإنسان، ولها فوائد عديدة جداً للشعر، ويشيع دائماً استخدام الحلبة في البلاد العربية، تعالج الكثير من الأمراض، تستخدم تركيبة دوائية لتخفيض مستوي السكر والدهون في الدم، يعطي هذا المسك البشرة نضارة وحيوية للبشرة، يزيل الشوائب والأوساخ من الوجه، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ماسك النشا والحلبة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل ماسك النشا والحلبة

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير هذا الماسك الرائع لتفتيح ونضارة البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين كبار من الحلبة المطحونة.

معلقة كبيرة من النشا.

عصيرة ليمونة.

معلقة من عسل النحل.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية طريقة تحضير ماسك النشا والحلبة لتفتيح وإزالة تجاعيد الوجه وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق، ونضع فيه الحلبة والنشا والعسل ونمزجهم جيداً مع بعض حتي تختلط المكونات. ثم نقوم بإضافة الليمون وزيت الزيتون عليهم ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي. نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ قبل وضع الخليط، ثم نقوم بفرد الماسك علي الوجه كله، ونتركه علي البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. يتم بعد ذلك غسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيداً، ثم يرطب بكريم مرطب، يكرر استخدام الماسك أسبوعياً للحصول علي نتيجة جيدة.

أهم فوائد النشا والحلبة للبشرة والجسم

تعرفي من هنا علي أهم هذه الفوائد وهي كالاتي:-