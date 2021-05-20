طريقة عمل محشي ورق العنب بطريقة جديدة وسهلة وطعم شهي ولذيذ

محشي ورق العنب من الأكلات المصرية الشهيرة جداً، التي يحبها كل أفراد الأسرة وتقدم على موائد الطعام بكثرة، يتوفر ورق العنب بكثرة في الصيف، ويمكن إستخدام ورق العنب المعلب في حالة عدم توفر الورق الطازج، سوف نستخدم في وصفتنا اليوم أوراق العنب الطازج المتوفر بكثرة هذه الأيام، طريقة الإعداد اليوم جديدة وسريعة، وتوفر الكثير من الوقت، يوجد أنواع كثيرة من المحشي مثل محشي الكرنب ومحشي الفلفل ومحشي الباذنجان، ويمتاز المحشي بمذاق خاص، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل محشي ورق العنب بطريقة جديدة وسهلة.

مكونات محشى ورق العنب

يحتوي ورق العنب على مكونات بسيطة جداً تجعله يتميز بمذاق شهي ولذيذ وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من ورق العنب.

3 أكواب من الأرز الأبيض.

2 بصلة متوسطة.

3 حبات طماطم متوسطة.

طبق من البقدونس المفروم.

طبق من الكزبرة الخضراء المفرومة.

قليل من النعناع الأخضر.

2 ملعقة صلصة طماطم.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة العمل

سوف نقدم لكم اليوم طريقة جديدة لمحشى ورق العنب وهى كالتالي:-

أولاً نقوم بغلي ماء على النار ونضيف عصير ليمونة، ونقوم بسلق أوراق العنب. نفرم البصل في الكبة ثم نضيفه على الأرز بعد غسله وتصفيته، ونفرم الطماطم ونضعها على الخليط السابق. نضع 2 ملعقة من صلصة الطماطم، ثم نضع الثوم المفروم. نضيف خليط البقدونس والكزبرة والنعناع، ونضيف عصير الليمونة. نقلب المكونات مع بعض ونضع التوابل، وبذلك أصبحت خلطة المحشي جاهزة. نلف ورق العنب بحيث تكون الناحية الملساء من الخارج، والناحية الخشنة من الداخل ونلفه على شكل أصابع.

طريقة التسوية

ترص أصابع المحشى في حلة وعند الانتهاء من الكمية نضع طبق فوق أصابع المحشي حتى لا تتفكك أوراق العنب، ثم نغطيها بالماء الساخن عليه مرقة الدجاج أو الشوربة، نضع حوالى أربعة أكواب من الشوربة الساخنة إذا توفرت لدينا، تترك على النار لمدة ساعة حتى تمام النضج، يفضل إستخدام حلة الضغط في حال توفرها، لأنها تعطى نتائج جيدة في التسوية وتوفر الكثير من الوقت، توضع أصابع المحشي في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.