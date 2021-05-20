كيفية علاج الصداع العارض بوصفات طبيعية موجودة فى المنزل

الصداع العارض من الانواع المزعجة التى لها الم شديد قد لا يستحمله بعض الاشخاص، لذلك يلجأون الى الادوية والمسكنات التى تخفف عنهم هذا الالم، ولكن كثرة هذه المسكنات قد تؤثر سلبا على اجهزة الجسم فهى تؤثر على الكلة التى تعتبر جهاز مهم جدا فى جسم الانسان، حيث يخلص الدم من الاملاح والسموم والمسكنات كثرتها تؤثرعليها، وبالتالى فى سبيل ان نعالج الصداع نتلف اجهزة الجسم المهمة، لذلك لابد من البحث عن سبب الصداع او الاشياء التى تسبب الصداع لان الصداع عرض وليس مرض، لذلك نلجأ الى الاشياء الطبيعية فى علاجه، ونحن الان سوف نقدم لكم مجموعة من العلاجات الطبيعية الموجودة فى المنزل لعلاج الصداع العارض. القرفة تعتبر القرفة من الاعشاب الغنية بمضادات الاكسدة.

والتى تحمى القلب وتحتوى على خصائص مضادة للالتهابات.

لذلك يمكنها ان تعالج الصداع بشكل صحيح. طريقة الاستعمال نقوم بطحن اعواد القرفة واضافة بعض الماء اليها حتى تصبح عجينة سميكة. نضع العجينة على الجبهة مع الاستلقاء على الظهر لمدة 30 دقيقة. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر. الزنجبيل الزنجبيل يعتبر علاج منزلى مثالى للصداعحيث يقلل من التهاب الاوعية الدموية فى الرأس ويريح الالم.

يحتوى الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للاكسدة.

كما يحتوى على مادة الجينجيرولوالتى لها خصائص طبية قوية. طريقة الاستخدام نقوم بنقع جذر الزنجبيل فى الماء المغلي.

او يتم مزج كميات متساوية من الليمون والزنجبيل.

ثم نتاول هذا المشروب مرة اومرتين فى اليوم. القرفةطريقة الاستعمالطريقة الاستخدام القرنفل يمكننا استخدام القرنفل كعلاج منزلى للصداع لخصائصه المهدئة فى تخفيف الالم. الطريقة يتم إضافة قطرتين من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر. ونقوم بتدليك الجبهة والصدغين برفق بهذا الخليط. او نقوم باضافة ملعقة صغيرة من القرنفل فى كوب من الماء المغلي ويترك 10 دقائق ويشرب بعد ذلك. اوراق الريحان لاوراق الريحان مميزات وفوائد فى تسكين الالم.

ويعمل زيت الريحان على ارتخاء العضلات.

ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر. الاستخدام نقوم باضافة 4 اوراق من الريحان فى كوب من الماء المغلي وتترك10 دقائق. ثم يضاف ملعقة صغيرة من العسل اليه ويتم شربه ساخنا. شاى الينسون الينسون له القدرة على معالجة الصداع وخاصة الصداع النصفى.

فعند الاصابة بالصداع النصفى تتوسع الاوعية الدموية فى الراس وتضغط على الاعصاب.

فيساعد الينسون فى ارخاء وتضييق الاوعية الدموية وبالتالى يخفف الالم الناتج عن الضغط.

كما انه يحتوى على مادة البارثينوليد التى تقلل من الالتهاب والالم.

يمتاز الينسون باثاره المماثلة للاسبرين ولكن بدون اثار جانبيه. الاستعمال نقوم بوضع الينسون فى كوب ونضع عليه الماء المغلي. نتركه لمدة 30 دقيقة ثم نتناوله. خل التفاح يمكننا ان نستخدم خل التفاح والتفاح للوقاية من الاصابة بالصداع.

ويساعد خل التفاح فى استعادة التوازن الحمضي والقلوي فى الجسم. كيفية الاستخدام نقوم بصب 1/2 كوب من خل التفاح فى وعاء مع ماء ساخن. ثم يتم وضع فوطة على الراس للتحكم بالبخار المتصاعد منه الى الوجه. لمدة 10 دقائق مع الشهيق والزفير بعمق. القرنفلاوراق الريحانالاستخدامشاى الينسونخل التفاحكيفية الاستخدام الوسوم

الصداع العارض من الانواع المزعجة التى لها الم شديد قد لا يستحمله بعض الاشخاص، لذلك يلجأون الى الادوية والمسكنات التى تخفف عنهم هذا الالم، ولكن كثرة هذه المسكنات قد تؤثر سلبا على اجهزة الجسم فهى تؤثر على الكلة التى تعتبر جهاز مهم جدا فى جسم الانسان، حيث يخلص الدم من الاملاح والسموم والمسكنات كثرتها تؤثرعليها، وبالتالى فى سبيل ان نعالج الصداع نتلف اجهزة الجسم المهمة، لذلك لابد من البحث عن سبب الصداع او الاشياء التى تسبب الصداع لان الصداع عرض وليس مرض، لذلك نلجأ الى الاشياء الطبيعية فى علاجه، ونحن الان سوف نقدم لكم مجموعة من العلاجات الطبيعية الموجودة فى المنزل لعلاج الصداع العارض. القرفة تعتبر القرفة من الاعشاب الغنية بمضادات الاكسدة.

والتى تحمى القلب وتحتوى على خصائص مضادة للالتهابات.

لذلك يمكنها ان تعالج الصداع بشكل صحيح. طريقة الاستعمال نقوم بطحن اعواد القرفة واضافة بعض الماء اليها حتى تصبح عجينة سميكة. نضع العجينة على الجبهة مع الاستلقاء على الظهر لمدة 30 دقيقة. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر. الزنجبيل الزنجبيل يعتبر علاج منزلى مثالى للصداعحيث يقلل من التهاب الاوعية الدموية فى الرأس ويريح الالم.

يحتوى الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للاكسدة.

كما يحتوى على مادة الجينجيرولوالتى لها خصائص طبية قوية. طريقة الاستخدام نقوم بنقع جذر الزنجبيل فى الماء المغلي.

او يتم مزج كميات متساوية من الليمون والزنجبيل.

ثم نتاول هذا المشروب مرة اومرتين فى اليوم. القرفةطريقة الاستعمالطريقة الاستخدام القرنفل يمكننا استخدام القرنفل كعلاج منزلى للصداع لخصائصه المهدئة فى تخفيف الالم. الطريقة يتم إضافة قطرتين من زيت القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملح البحر. ونقوم بتدليك الجبهة والصدغين برفق بهذا الخليط. او نقوم باضافة ملعقة صغيرة من القرنفل فى كوب من الماء المغلي ويترك 10 دقائق ويشرب بعد ذلك. اوراق الريحان لاوراق الريحان مميزات وفوائد فى تسكين الالم.

ويعمل زيت الريحان على ارتخاء العضلات.

ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن التوتر. الاستخدام نقوم باضافة 4 اوراق من الريحان فى كوب من الماء المغلي وتترك10 دقائق. ثم يضاف ملعقة صغيرة من العسل اليه ويتم شربه ساخنا. شاى الينسون الينسون له القدرة على معالجة الصداع وخاصة الصداع النصفى.

فعند الاصابة بالصداع النصفى تتوسع الاوعية الدموية فى الراس وتضغط على الاعصاب.

فيساعد الينسون فى ارخاء وتضييق الاوعية الدموية وبالتالى يخفف الالم الناتج عن الضغط.

كما انه يحتوى على مادة البارثينوليد التى تقلل من الالتهاب والالم.

يمتاز الينسون باثاره المماثلة للاسبرين ولكن بدون اثار جانبيه. الاستعمال نقوم بوضع الينسون فى كوب ونضع عليه الماء المغلي. نتركه لمدة 30 دقيقة ثم نتناوله. خل التفاح يمكننا ان نستخدم خل التفاح والتفاح للوقاية من الاصابة بالصداع.

ويساعد خل التفاح فى استعادة التوازن الحمضي والقلوي فى الجسم. كيفية الاستخدام نقوم بصب 1/2 كوب من خل التفاح فى وعاء مع ماء ساخن. ثم يتم وضع فوطة على الراس للتحكم بالبخار المتصاعد منه الى الوجه. لمدة 10 دقائق مع الشهيق والزفير بعمق. القرنفلاوراق الريحانالاستخدامشاى الينسونخل التفاحكيفية الاستخدام

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