طريقة عمل السمك المشوي بالردة على الفحم بتتبيلة الليمون الذيذة

السمك المشوى بالردة من الوصفات الجميلة فى شوي السمك، فهى وصفة صحية لان الردة من الاشياء الصحية جدا فى الشوي وتحمى السمك من التأثر بالزيت، وتبعده عن الدهون فهو مفيد جدا لمرض السكر والضغط المرتفع واصحاب مرض القلب، فهو خالى من الدهون التى تضر بجسم الانسان،ويتميز هذا النوع من الشوي انه محبب جدا لدى الناس الذين يحبون الرحلات البحرية ورحلات السفاري، فهم يحبون شواء السمك على البحر والاستمتاع باكله على البحر، لهذا سوف اقدم لكم اليوم مكونات وطريقة عمل السمك المشوي بالردة. مكونات السمك المشوي بالردة مكونات السمك المشوي بالردة يتكون السمك المشوي بالردة من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن شرائها بدون تكلفة كبيرة وهى كالتالى: 2 كيلو من السمك البوري او اى نوع سمك تفضلونه.

2 كوب من الردة.

10 فصوص من الثوم المهروس.

2 حبة متوسطة من البصل المفروم.

1/2 كوب من عصير الليمون.

حبة من الفلفل الاخضر مقطعة شرائح صغيرة.

جزرة مبشورة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الكمون المطحون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السمك المشوي بالردة سهلة وبسيطة وسنقدمها لكم بالخطوات التالية: نقوم بتنظيف السمك من الداخل والخارج جيدا والتخلص من اى شئ موجود فى باطن السمك منعا للزفارة. ثم نغسل السمك جيدا بالماء والخل والليمون والملح للتخلص من الرائحة. بعد ذلك نمزج بعض عصير الليمون مع الكمون والملح والفلفل وزيت الزيتون ونوزعه على السمك من الداخل والخارج. نقوم بخلط باقي المكونات من البصل المفروم والفلفل الاخضروالجزرة المبشورة وباقى المكونات الاخرى. ونضعها بداخل السمك ونتركها لمدة ساعتين على الاقل. ثم نقوم بوضع السمك فى الردة بحيث يغطيه بالكامل. بعد ذلك نحضر الفحم الذى سوف نشوي عليه. ونرص السمك على شبكة الشواء ونضع عليه القليل من الزيت عندما يقترب من الاستواء. ويمكننا ان نضعه فى وق الومونيوم ونضعه فى الفرن. ويمكن ان نحضر له خلطة من عصيرالليمون والكمون والملح ونضعها على السمك بعد استوائه لكى يعطيه الطعم والمذاق الجميل. ونضعه على طبق التقديم وبالف هنا وشفا. الوسوم

السمك المشوى بالردة من الوصفات الجميلة فى شوي السمك، فهى وصفة صحية لان الردة من الاشياء الصحية جدا فى الشوي وتحمى السمك من التأثر بالزيت، وتبعده عن الدهون فهو مفيد جدا لمرض السكر والضغط المرتفع واصحاب مرض القلب، فهو خالى من الدهون التى تضر بجسم الانسان،ويتميز هذا النوع من الشوي انه محبب جدا لدى الناس الذين يحبون الرحلات البحرية ورحلات السفاري، فهم يحبون شواء السمك على البحر والاستمتاع باكله على البحر، لهذا سوف اقدم لكم اليوم مكونات وطريقة عمل السمك المشوي بالردة. مكونات السمك المشوي بالردة مكونات السمك المشوي بالردة يتكون السمك المشوي بالردة من مكونات سهلة وبسيطة ويمكن شرائها بدون تكلفة كبيرة وهى كالتالى: 2 كيلو من السمك البوري او اى نوع سمك تفضلونه.

2 كوب من الردة.

10 فصوص من الثوم المهروس.

2 حبة متوسطة من البصل المفروم.

1/2 كوب من عصير الليمون.

حبة من الفلفل الاخضر مقطعة شرائح صغيرة.

جزرة مبشورة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الكمون المطحون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل السمك المشوي بالردة سهلة وبسيطة وسنقدمها لكم بالخطوات التالية: نقوم بتنظيف السمك من الداخل والخارج جيدا والتخلص من اى شئ موجود فى باطن السمك منعا للزفارة. ثم نغسل السمك جيدا بالماء والخل والليمون والملح للتخلص من الرائحة. بعد ذلك نمزج بعض عصير الليمون مع الكمون والملح والفلفل وزيت الزيتون ونوزعه على السمك من الداخل والخارج. نقوم بخلط باقي المكونات من البصل المفروم والفلفل الاخضروالجزرة المبشورة وباقى المكونات الاخرى. ونضعها بداخل السمك ونتركها لمدة ساعتين على الاقل. ثم نقوم بوضع السمك فى الردة بحيث يغطيه بالكامل. بعد ذلك نحضر الفحم الذى سوف نشوي عليه. ونرص السمك على شبكة الشواء ونضع عليه القليل من الزيت عندما يقترب من الاستواء. ويمكننا ان نضعه فى وق الومونيوم ونضعه فى الفرن. ويمكن ان نحضر له خلطة من عصيرالليمون والكمون والملح ونضعها على السمك بعد استوائه لكى يعطيه الطعم والمذاق الجميل. ونضعه على طبق التقديم وبالف هنا وشفا.

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