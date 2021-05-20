طريقة تحضير البيتزا الإيطالية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البيتزا الإيطالية بخطوات سهلة وبسيطة، البيتزا هي الوجبة السريعة الأعلى شعبية على مستوى العالم كله، فهي تتميز بسهولة تحضيرها فهي تتكون من عجينة من الطحين الأبيض وحشوات تكون حسب الرغبة، كما أنها تصلح كوجبة غداء أو عشاء، ويَكمن نجاح عمل البيتزا في نجاح إعداد العجينة فهي العامل الأساسي والرئيس في إعدادها، ومن المعروف أن كل بلد لها ثقافتها في تحضير البيتزا، ويعد المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ العالمية في إعداد البيتزا.

عدد ثلاث أكواب من الطحين الأبيض

كوب ونصف من الماء الدافئ

معلقة كبيرة من الخميرة

معلقة كبيرة من السكر

كوب من الزبادي

ربع معلقة صغيرة من ملح الطعام

ربع كوب من زيت الزيتون

مكونات تحضير عجينة البيتزا الإيطاليةطريقة التحضير

في إناء كبير يتم إضافة الطحين وعليه معلقة السكر والملح والخميرة والزيت وكوب الزبادي ويتم خلط المكونات معاً وعجنهم بالماء الدافئ ثم يتم ترك العجينة مدة لا تقل عن ثلاثون دقيقة كي تَخمر.

طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

يتم تشويح بصلة صغيرة الحجم في معلقة من الزيت ثم نقوم بإضافة كوب من عصير الطماطم ثم نضف نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من خل الأبيض ونتركها على نار متوسطة حتى يثقل قوامها ثم نقوم يرفعها من على النار.

حشوات البيتزا

من المعروف أن حشوات البيتزا تكون حسب الرغبة فمن يريد أن يضع اللحم المفروم أو الدجاج أو البسطرمة أو الجمبري أو التونة وغيرها إلا أن هناك حشوات أساسية توضع على عجينة البيتزا وهي كالأتي:

شرائح من الزيتون الأخضر أو الأسود أو الاثنين معاً

جبن موتزاريلا

جبن رومي

جبن شيدر

شرائح من الفلفل الرومي والحار( الفلفل الحار حسب الرغبة).

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية

يتم تقسيم عجينة البيتزا إلى كور متساوية الحجم ثم يتم فردها داخل صينية البيتزا ثم نقوم بدهن العجينة بصلصة البيتزا ثم نقوم برص جميع الحشوات السالف ذكرها ماعدا الجبن الموتزاريلا التي سوف يتم إضافة عند قرب سوى البيتزا ثم نضعها داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة تستغرق عشرة دقائق ثم نخرجها ونقطعها إلى مثلثات متساوية وبذلك تصبح جاهزة للطعام.