فقط ملعقة واحدة من هذا المكون لعمل بطاطس مقرمشة رهيبة على الفطار والسحور

تنتشر أنواع عديدة من البطاطس في الأسواق المختلفة، وقد يحدث أننا نشتري أحد تلك الأنواع الموجودة بالسوق ولكنها للأسف لم تكن صالحة للقلي، وهو الغرض الذي تم شرائه من أجلها، فعندما يتم قلي تلك الأنواع لا نحصل على بطاطس مقلية مقرمشة فتكون طرية ولا طعم لها، فتلك الأنواع يمكن إضافتها في الطبخات وكفى، ولكن هناك طرق يمكن القيام بها للحصول على بطاطس مقلية ومقرمشة وبسهولة تامة وبدون الحاجة لشراء بطاطس مرة أخرى، وسنقوم بتوضيح تلك الطرق وكيف يمكن الإحتفاظ بالبطاطس جاهزة للقلي طوال شهر رمضان أو أيا كان الوقت المعدة لاستخدامها فيه.

كيفية الحصول على بطاطس مقلية مقرمشة

قومي بتحضير الكمية المطلوبة منك سواء للقلي في المرة الواحدة أو إذا كنتي ستحضرين كمية كبيرة وتقومي بتخزينها في الديب فريزر، فيتم تقشير الكمية بالكامل ثم تقطع إلى أصابع بحجم متوسط فلا تكن رفيعة للغاية ولا تكون سميكة للغاية، وتغسل الأصابع في النهاية مرتين بالماء العادي، وفي إناء عميق وكبير نقوم بوضع مقدار نصف كوب من الخل على افتراض أن الكمية التي يتم إعدادها حوالي نصف كيلو، وفي حالة وضع كمية يمكن إضافة مقدار كوب من الخل لكل كيلو بطاطس، ونقوم بوضع الخل في الإناء ثم نغمره بالماء، ونضع أصابع البطاطس في إناء الماء الممزوج بالخل، وتقلب جيدا ثم تترك لدة نصف ساعة تقريبا، بعد ذلك يتم تصفية البطاطس من الماء من خلال وضعها على فوطة نظيفة وجافة لتنشيفها جيدا وتماما ويمكن الإستعانة بواسطة مناديل المطبخ لضمان تجفيف البطاطس إلى أقصى درجة.

بعد ذلك يتم فرد فوطة نظيفة ووضع أصابع البطاطس المجففة عليها ثم نقوم بتحضير كمية وفيرة من البيكنج بودر أو النشا ويمكن الإكتفاء بملعقتين في حالة عمل كمية بسيطة من البطاطس، وتقومي برش المسحوق على البطاطس مع التقليب جيدا حتى يحصل تشبع تام للبطاطس بالبيكنج بودر، وفي النهاية قومي بقلي البطاطس بالطريقة العادية، مع الأخذ في الملاحظة أنه لا يتم سكب أصابع البطاطس فوق بعضها البعض، ولكن يفضل وضعها بشكل منفرد حتى تتعجن أصابع البطاطس ولضمان الحصول على بطاطس مقرمشة ولذيذة، وتترك على النار حتى تتحول لونها إلى اللون الذهبي المميز وتقدم ساخنة بالهناء والشفاء.

ولعل من فوائد تلك الطريقة أنها تقوم بتقليل تشرب الزيت للبطاطس بدرجة كبيرة جدا وهو ما يجعل من تناول طبق البطاطس اللذيذ هذا طعاما شبه غير ضار على الأقل، لن نقول أنه سيكون طعام صحي ولكن لن يكون ضارا ومتشبعا بالزيوت التي يكون لها آثار سيئة جدا على صحة الإنسان وصحة القلب والقولون، حيث أنه ينصحة بالإبتعاد دائما عن الأطعمة التي تتشبع وتتشرب الزيوت بشكل كبير جدا من أجل صحة أفضل.