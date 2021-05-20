ابتسامة هوليود.. 7 وصفات طبيعية لتبيض الأسنان

يقوم الآن العديد من الرجال والنساء بزيارات دورية لعيادات أطباء الأسنان أو المستشفيات التخصصية، وذلك من أجل القيام بعمليات تنظيف وتبيض الأسنان، أو الحفاظ على صحة الفم بصورة عامة من أمراض تسوس الأسنان، التي قد تتطور إلى فقد السن نهائياً والحاجة إلى حلول تعويضية مثل زراعة الأسنان، كما تقدم بعض الشركات معجون تبيض أسنان خاص، فالفم يعتبر أحد مواطن الجمال البارزة في وجه الإنسان، ويأتي في المقدمة منه الأسنان التي تظهر بصورة واضحة عند الكلام والضحك، وعند تغيير لونها إلى لون غير الأبيض تقل ثقة الشخص في نفسه، وتدعوا إلى عدم التصرف بصورة عفوية من أجل إخفاء هذا العيب.

تبيض الأسنان بوصفات طبيعية

يعتبر الحصول على أسنان بيضاء لامعة أحد الأمنيات لكثير من الأشخاص، خاصة مع انتشار تلك الصورة عبر نجوم ومشاهير المجتمع، وخاصة في عاصمة الفن الأمريكية والعالمية هوليود، وسوف نتابع معكم بعض الوصفات الطبيعية المنزلية، والتي يمكن لك استخدامها بصورة أمنة للحصول على ابتسامة هوليودية، مع توفير مبالغ كبيرة تدفع عند زيارات أطباء الأسنان.

1- قشر الموز

يقدم قشر الموز فوائد كثيرة للجسم، وذلك بسبب احتوائه على العديد من المعادن وخاصة البوتاسيوم والماغنسيوم ومعادن آخرى، ومن ضمن استخداماته تنظيف الأسنان وتبيضها، فيقوم الشخص بأخذ قشر الموز ويدعك به الأسنان لمدة دقيقتين، وبعد ذلك يقوم بالمضمضة بالماء لغسل أي بقايا عالقة.

2- الكركم

تستطيع استخدام الكركم الطبيعي في تحضير وصفة طبيعية لتبيض الأسنان، ويتم ذلك عبر إضافة القليل من الكركم مع بعض الملح وعصير الليمون، وتخلط تلك المكونات بصورة جيدة، بعد ذلك توضع الخلطة على الأسنان لمدة خمسة دقائق يومياً، مع تكرار ذلك الفعل لمدة أسبوع كامل، بعدها تحصل على أسنان لامعة شديدة البياض.

3- العسل

فوائد العسل لا حصر لها لصحة الإنسان، أما بالنسبة للأسنان فيمكن لك استخدام العسل للحصول على أسنان بيضاء بسرعة، ويتم صنع خلطة مكونة من العسل وبيكربونات الصودا تغسل به الأسنان بصورة يومية، فتلك الوصفة الطبيعية تساعد الأسنان على التخلص من طبقة اللون الصفراء المحيطة بها.

4- أوراق الجوافة

تستخدم أوراق ألجوافه في التخفيف من التهابات اللثة الناتجة عن تسوس الأسنان، كما تستخدم في عملية تبيض الأسنان، حيث يتم طحن كمية مقبولة من ورق الجوافة، بعدها يتم إضافته إلى معجون الأسنان الذي تقوم باستخدامه مثل سيجنال أو كلوس اب أو سانسوداين أو غيرها، ويتم استخدامه في غسل الأسنان به يومياً.

5- الفراولة

يتم صنع وصفة طبيعية منزلية من الفراولة التي تضاف إليها صودا الخبز، بعد ذلك تقومي باستخدام فرشاة الأسنان بعملية تنظيف كأنها معجون الأسنان، وهذا الأمر يعطي نتيجة رائعة وفورية وتخلص الأسنان من الطبقة الصفراء.

6- الليمون

يتوافر الليمون بصورة كبيرة ورخيصة طوال العام تقريباً، فلا يوجد بيت عربي لا تتواجد به بعض الحبات من الليمون، ويمكن لك استخدام عصير الليمون في تبيض الأسنان، ويتم ذلك عبر عصر بعض حبات الليمون ومن ثم المضمضة به بعد غسل أسنانك وذلك لمدة أسبوع بصورة يومية.

7- زيت جوز الهند

تساعد الدهون المتواجدة في زيت جوز الهند على عملية استعادة اللون الأبيض الناصع للأسنان، ويتم استخدامه عبر تسخين زيت جوز الهند في حمام بخار، فلا يسخن مباشرة على النار حتى يذوب الزيت ويصبح سائل، بعدها تقومي بإضافة صودا الخبز وزيت النعناع من 5 إلى 10 نقاط عليه ، بعدها نظفي أسنانك بهذه الخلطة الوصفة الطبيعية.

أسباب اصفرار الأسنان

تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ما بين أسباب وراثية أو سلوكية، فيصاب البعض بهذا المرض نتيجة العوامل الوراثية، أما البعض الآخر يصاب به نتيجة بعض السلوكيات اليومية مثل الإكثار من تناول وشرب القهوة والتدخين، كما يتجاهل البعض العناية بالإسنان بصورة دائمة، وعدم الاهتمام بنظافتها عبر استخدام معجون الأسنان لإزالة الرواسب وبقايا الطعام.