الكحك الصعيدي الفايش المقرمش بطعم شهي ولذيذ ومكونات إقتصادية

يعتبر الكحك الصعيدي من أشهى أنواع الكحك بل والمخبوزات كلها بشكل عام، وتتعدد طرق تحضير الفايش فلكل شيخ طريقة كما يقولون فالكثير من ربات البيوت تحرصن على تحضير الكحك في المنزل بدلاً من شراءه جاهزاً بتكاليف باهظة.

ويعتبر إعداد الفايش في المنزل مظهر من مظاهر الإحتفال والبهجة، كما تعتبر طريقة إعداد الفايش الصعيدي واحدة من أسهل وأجمل طرق أعداد الكحك، فهو من أنواع الكحك المصري الأصيل، ويطلق عليه أسم الفايش الصعيدي، ويقدم الكحك الصعيدي للضيوف بجانب الشاي، ويحب الكثير تناوله في الصباح بجانب الشاي بالحليب.

والفايش الصعيدي من الوصفات السهلة والمميزة، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الكحك الصعيدي في المنزل بطريقة سهلة، وبخطوات سريعة، تابعي معنا.

ثلاثة أرباع كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من السمن البلدي المذاب.

كوب ونصف من الحليب السائل الساخن.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

كوب من اللبن البودرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحمص البودرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

مكونات الكحك الصعيدي الفايشطريقة تحضير الكحك الصعيدي الفايش

في وعاء محكم، نقوم بوضع الحمص المطحون مع ملعقة صغيرة من السكر، ثم نضيف كوب ونصف من الحليب السائل الساخن، ونقوم بأغلاق الوعاء واحكامه جيداً، ثم نقوم بتغطية الوعاء بواسطة قطعة من القماش الثقيل، ونقوم بوضع الوعاء في مكان دافئ ومظلم لمدة يوم كامل، ويجب أن لا نقوم بالفتح عليها حتى تتخمر، وتصبح كالخميرة.

ينخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولتنقيته من الشوائب، وإزالة الأتربة والتكتلات العالقة به، ثم نقوم بوضع نصف كمية الدقيق في وعاء، ونقوم بوضع خليط الخميرة الذي تم صنعه في الخطوة السابقة، ثم نضيف الماء الدافئ، ونضيف ملعقة صغيرة من الخميرة العادية، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها حتى تحصلين على عجينة شبه سائلة، ونتركها لمدة ساعة تقريباً حتى تخمر العجينة، وتتفاعل الخميرة.