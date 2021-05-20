اقوي كريم فوري لتفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى وتحت الإبط تبيض فورى وسريع

تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى، قد تعانى الكثير من السيدات من مشكلة اسمرار الجسم وخاصة المناطق الحساسة مثل منطقة بين الفخدين وتحت الإبط وبالتالي قد تبحث السيدات على الوصفات الفعالة المجربة الغير ضارة بالجسم، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أكثر وصفات فعاله في تطويل تفتيح الجسم وتفتيح المناطق الحساسة . خلطة فعاله في تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى خلطة فعاله في تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى خلطة الليمون والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم من المعروف أن الليمون يحتوي على فيتامين ج الهام جداً في توحيد لون البشرة وتفتيحها .

أولاً نحضر وعاء ونخلط به 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونضع معهم عصير ليمونه كاملة ونقلبهم جيداً .

سوف تلاحظ انه اصبح خليط كريمي متجانس تماماً .

يجب تنظيف الجسم من الأتربة والعرق ثم نضيف الخليط الكريمي على جميع المناطق الداكنة في الجسم ومنطقة العانة وتحت الإبط .

يجب بعد وضع الخلطة عمل حركات دائرية في الجسم حتى يستفيد الجسم من الوصفة ثم نترك الوصفة حتى تجف تماماً .

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم من أول استخدام لهذه الوصفة ولذلك ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة التي تريدنها . وصفة الخيار والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم أولاً نحضر وعاء ونضع به 5 ملاعق كبيرة من عصير الخيار ونضيف اليهم 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ويفضل زبادي بلدي ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

كما ذكرنا من قبل يجب غسل الجسم جيداً قبل وضع أي وصفة لي نتخلص من الأتربة والدهون الموجودة في البشرة ثم نجفف الجسم جيداً .

نوزع الكريم على جميع المناطق الداكنة المراد تفتيحها، وأثناء وضع الكريم ينصع بعمل حركات دائرية ثم نتركه حتى يجف تماماً .

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم ولكن يجب تكرارها عليها مرات في الأسبوع .

بعد أن تجف الوصفة نغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم . وصفة الخيار والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم الوسوم

تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى، قد تعانى الكثير من السيدات من مشكلة اسمرار الجسم وخاصة المناطق الحساسة مثل منطقة بين الفخدين وتحت الإبط وبالتالي قد تبحث السيدات على الوصفات الفعالة المجربة الغير ضارة بالجسم، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أكثر وصفات فعاله في تطويل تفتيح الجسم وتفتيح المناطق الحساسة . خلطة فعاله في تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى خلطة فعاله في تفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى خلطة الليمون والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم من المعروف أن الليمون يحتوي على فيتامين ج الهام جداً في توحيد لون البشرة وتفتيحها .

أولاً نحضر وعاء ونخلط به 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف إليه 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونضع معهم عصير ليمونه كاملة ونقلبهم جيداً .

سوف تلاحظ انه اصبح خليط كريمي متجانس تماماً .

يجب تنظيف الجسم من الأتربة والعرق ثم نضيف الخليط الكريمي على جميع المناطق الداكنة في الجسم ومنطقة العانة وتحت الإبط .

يجب بعد وضع الخلطة عمل حركات دائرية في الجسم حتى يستفيد الجسم من الوصفة ثم نترك الوصفة حتى تجف تماماً .

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم من أول استخدام لهذه الوصفة ولذلك ينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لكي تحصلي على النتيجة المطلوبة التي تريدنها . وصفة الخيار والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم أولاً نحضر وعاء ونضع به 5 ملاعق كبيرة من عصير الخيار ونضيف اليهم 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ويفضل زبادي بلدي ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

كما ذكرنا من قبل يجب غسل الجسم جيداً قبل وضع أي وصفة لي نتخلص من الأتربة والدهون الموجودة في البشرة ثم نجفف الجسم جيداً .

نوزع الكريم على جميع المناطق الداكنة المراد تفتيحها، وأثناء وضع الكريم ينصع بعمل حركات دائرية ثم نتركه حتى يجف تماماً .

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم ولكن يجب تكرارها عليها مرات في الأسبوع .

بعد أن تجف الوصفة نغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم . وصفة الخيار والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي كريم فوري لتفتيح المناطق الحساسة ومنطقة البيكى وتحت الإبط تبيض فورى وسريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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