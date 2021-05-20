بدون ماكينة ولا قمع عملت احلي بسكويت شاي اقتصادي طعمه روعه لازم تجربية

عملت احلي بسكويت الشاي الاقتصادي، البسكويت من الأكلات التي يفضلها الأطفال والكبار علي حدٍّ سواء، وغالبًا ما تسعى الأمهات إلى صنع بسكويتٍ سريع التحضير بمكوناتٍ بسيطة غير مكلفة في المنزل. عملت احلي بسكويت شاي اقتصادي عملت احلي بسكويت شاي اقتصادي مكونات عمل عمل البسكويت بغطاء الزجاجة نصف كوب زبدة مع ملعقة كبيرة.

½ كوب زيت.

بيضة واحدة.

3 ملاعق نشا كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر، وأخرى من الفانيليا.

½ ملعقة ملح صغيرة.

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب سكر بودرة. طريقة تحضير عمل البسكويت بغطاء الزجاجة اخفقي الزبدة والسكر في وعاء، ثم أضيفي لهما البيض والفانيليا والملح، وقومي بالتقليب.

أضيفي النشا والكاكاو، ثم الدقيق بشكلٍ تدريجي، مع التقليب المستمر.

اتركي العجينة في الثلاجة مدة 10 دقائق.

وابدئي بتشكيلها لكراتٍ صغيرة باستخدام غطاء زجاجة، ثم ضعيها بالفرن لمدة عشر دقائق. طريقة تحضير عمل البسكويت بغطاء الزجاجة أسهل طريقة لعمل بسكويت الوردة بغطاء الزجاجة أسهل طريقة لعمل بسكويت الوردة بغطاء الزجاجة مكونات عمل بسكويت الوردة بغطاء الزجاجة 3 أكواب دقيق.

½ كوب سكر بودرة.

½ كوب زيت.

½ كوب سمن.

½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

بيضة.

ملعقتان كاكاو.

فانيليا. طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي اخلطي السمن والسكر في وعاء مع نصف كمية الزيت.

ثم أضيفي البيض والفانيليا مع التقليب.

ابدئي بوضع الدقيق على دفعات مع التقليب، ثم أضيفي البكينج باودر والملح، واستمري بالتقليب للحصول على عجينة لينة.

قومي بتقسيم العجينة لقسمين، وأضيفي للقسم الأول الكاكاو.

اتركي العجينتان في الثلاجة مدة 10 دقائق.

افردي القسم الأول على الطاولة؛ وقومي بتقطيعها باستخدام غطاء إحدى الزجاجات.

كرري الأمر مع القسم الآخر من العجينة.

استخدمي 8 دوائر من العجينة البيضاء والبنية في تشكيل الوردة؛ عبر وضع عجينة بيضاء ثم أخرى بنية فوقها من المنتصف.. وهكذا حتى تكتمل الوردة.

ضعي البسكويت في الفرن لمدة 10:7 دقائق نتركه حتى ينضج جيداً .

بعد أن ينضج نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً .

وأخيراً نتناوله مع الشاي والحليب ……… بالهناء والشفاء . طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي الوسوم

عملت احلي بسكويت الشاي الاقتصادي، البسكويت من الأكلات التي يفضلها الأطفال والكبار علي حدٍّ سواء، وغالبًا ما تسعى الأمهات إلى صنع بسكويتٍ سريع التحضير بمكوناتٍ بسيطة غير مكلفة في المنزل. عملت احلي بسكويت شاي اقتصادي عملت احلي بسكويت شاي اقتصادي مكونات عمل عمل البسكويت بغطاء الزجاجة نصف كوب زبدة مع ملعقة كبيرة.

½ كوب زيت.

بيضة واحدة.

3 ملاعق نشا كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر، وأخرى من الفانيليا.

½ ملعقة ملح صغيرة.

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب سكر بودرة. طريقة تحضير عمل البسكويت بغطاء الزجاجة اخفقي الزبدة والسكر في وعاء، ثم أضيفي لهما البيض والفانيليا والملح، وقومي بالتقليب.

أضيفي النشا والكاكاو، ثم الدقيق بشكلٍ تدريجي، مع التقليب المستمر.

اتركي العجينة في الثلاجة مدة 10 دقائق.

وابدئي بتشكيلها لكراتٍ صغيرة باستخدام غطاء زجاجة، ثم ضعيها بالفرن لمدة عشر دقائق. طريقة تحضير عمل البسكويت بغطاء الزجاجة أسهل طريقة لعمل بسكويت الوردة بغطاء الزجاجة أسهل طريقة لعمل بسكويت الوردة بغطاء الزجاجة مكونات عمل بسكويت الوردة بغطاء الزجاجة 3 أكواب دقيق.

½ كوب سكر بودرة.

½ كوب زيت.

½ كوب سمن.

½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

بيضة.

ملعقتان كاكاو.

فانيليا. طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي اخلطي السمن والسكر في وعاء مع نصف كمية الزيت.

ثم أضيفي البيض والفانيليا مع التقليب.

ابدئي بوضع الدقيق على دفعات مع التقليب، ثم أضيفي البكينج باودر والملح، واستمري بالتقليب للحصول على عجينة لينة.

قومي بتقسيم العجينة لقسمين، وأضيفي للقسم الأول الكاكاو.

اتركي العجينتان في الثلاجة مدة 10 دقائق.

افردي القسم الأول على الطاولة؛ وقومي بتقطيعها باستخدام غطاء إحدى الزجاجات.

كرري الأمر مع القسم الآخر من العجينة.

استخدمي 8 دوائر من العجينة البيضاء والبنية في تشكيل الوردة؛ عبر وضع عجينة بيضاء ثم أخرى بنية فوقها من المنتصف.. وهكذا حتى تكتمل الوردة.

ضعي البسكويت في الفرن لمدة 10:7 دقائق نتركه حتى ينضج جيداً .

بعد أن ينضج نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً .

وأخيراً نتناوله مع الشاي والحليب ……… بالهناء والشفاء . طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي

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