طريقة عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة 4 درجات في أسبوع

ماسك النشا ، من أهم الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، حيث يحتوي النشا على نسبة عالية من البروتينات التي تحفز إنتاج الكولاجين، ويكافح علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، ويحتوي النشا على فيتامين A، والذي يخلص البشرة من البقع الداكنة والاسمرار، ويعمل على تبييض البشرة وتفتيحها، ويجعلها ناعمة مثل الحرير، كما يحتوي النشا على الأحماض الأمينية والمعادن، ويقوم بامتصاص الزيوت الدهنية، لذلك يعتبر من أهم الماسكات الطبيعة التي تستخدم في حل جميع مشاكل البشرة الدهنية، وطريقة تصنيع ماسكات النشا بسيطة وسهلة، وتستطيع أي ربت منزل إعداده في المنزل بكل سهولة، وينصح الكثير من المتخصصين في مجال التجميل بضرورة استخدام الماسكات الطبيعية لعلاج مشكلات البشرة سواء الدهنية أو الجافة، مثل ماسك القهوة والعسل، وماسك الزنجبيل والزبادي، وماسك البقدونس، وكلها ليست لها أي أضرار على البشرة، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة بالمنزل.

مكونات ماسك النشا والكركم

يحتوي هذا النوع من الماسكات على المكونات التالية:-

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة عصير ليمون كبيرة إذا كانت البشرة دهنية، أو ملعقة عسل كبيرة إذا كانت البشرة الجافة.

ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة بيكربونات صوديوم صغيرة.

قطرات ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة حتى تصبح متجانس. نقوم بوضع القناع على الوجه، ونتركه مدة عشرون دقيقة. نشطف البشرة بالماء الفاتر. نضع كريم مرطب مناسب للبشرة. نكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

فوائد ماسك النشا للبشرة

يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-