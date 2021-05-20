طريقة عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة 4 درجات في أسبوع

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ماسك النشا ، من أهم الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، حيث يحتوي النشا على نسبة عالية من البروتينات التي تحفز إنتاج الكولاجين، ويكافح علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، ويحتوي النشا على فيتامين A، والذي يخلص البشرة من البقع الداكنة والاسمرار، ويعمل على تبييض البشرة وتفتيحها، ويجعلها ناعمة مثل الحرير، كما يحتوي النشا على الأحماض الأمينية والمعادن، ويقوم بامتصاص الزيوت الدهنية، لذلك يعتبر من أهم الماسكات الطبيعة التي تستخدم في حل جميع مشاكل البشرة الدهنية، وطريقة تصنيع ماسكات النشا بسيطة وسهلة، وتستطيع أي ربت منزل إعداده في المنزل بكل سهولة، وينصح الكثير من المتخصصين في مجال التجميل بضرورة استخدام الماسكات الطبيعية لعلاج مشكلات البشرة سواء الدهنية أو الجافة، مثل ماسك القهوة والعسل، وماسك الزنجبيل والزبادي، وماسك البقدونس، وكلها ليست لها أي أضرار على البشرة، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة بالمنزل.
مكونات ماسك النشا والكركم
يحتوي هذا النوع من الماسكات على المكونات التالية:-
- ملعقة نشا كبيرة.
- ملعقة عصير ليمون كبيرة إذا كانت البشرة دهنية، أو ملعقة عسل كبيرة إذا كانت البشرة الجافة.
- ملعقة كركم صغيرة.
- ملعقة بيكربونات صوديوم صغيرة.
- قطرات ماء ورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة حتى تصبح متجانس.
- نقوم بوضع القناع على الوجه، ونتركه مدة عشرون دقيقة.
- نشطف البشرة بالماء الفاتر.
- نضع كريم مرطب مناسب للبشرة.
- نكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
فوائد ماسك النشا للبشرة
يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-
- يقوم النشا بتخليص البشرة من الزيوت الزائدة، حيث يقوم بامتصاصها من خلال وضعه مباشرةً على الوجه.
- يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، عن طريق خلط ملعقة جلسرين كبيرة، مع ملعقة نشا كبيرة، ووضع الخليط على البشرة.
- يعالج النشا الطفح الجلدي، وحكة البشرة ويهدئها، لأنه يحتوي على مضادات للالتهابات.
- يخلص البشرة من حروق الشمس، وذلك من خلال خلط النشا مع الماء جيداً، ووضع الخليط على المناطق المصابة.
- يخفف من البقع الداكنة التي توجد بالبشرة، ويعمل على تفتيحها بسبب احتوائه على فيتامين A.
- يعمل على تجديد الخلايا، لأنه يحتوي على معادن الحديد والكالسيوم.
- يقلل من ظهور البثور وحب الشباب، بسبب احتوائه على الزنك الذي يحارب حب الشباب.
- يرطب البشرة ويعزز من صحتها، بسبب احتوائه على فيتامين B1 وفيتامين B2.
- يخفف من ظهور التجاعيد، لأنه يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تضر بالبشرة.
الوسوم
ماسك النشا ، من أهم الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة، حيث يحتوي النشا على نسبة عالية من البروتينات التي تحفز إنتاج الكولاجين، ويكافح علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، ويحتوي النشا على فيتامين A، والذي يخلص البشرة من البقع الداكنة والاسمرار، ويعمل على تبييض البشرة وتفتيحها، ويجعلها ناعمة مثل الحرير، كما يحتوي النشا على الأحماض الأمينية والمعادن، ويقوم بامتصاص الزيوت الدهنية، لذلك يعتبر من أهم الماسكات الطبيعة التي تستخدم في حل جميع مشاكل البشرة الدهنية، وطريقة تصنيع ماسكات النشا بسيطة وسهلة، وتستطيع أي ربت منزل إعداده في المنزل بكل سهولة، وينصح الكثير من المتخصصين في مجال التجميل بضرورة استخدام الماسكات الطبيعية لعلاج مشكلات البشرة سواء الدهنية أو الجافة، مثل ماسك القهوة والعسل، وماسك الزنجبيل والزبادي، وماسك البقدونس، وكلها ليست لها أي أضرار على البشرة، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة بالمنزل.
مكونات ماسك النشا والكركم
يحتوي هذا النوع من الماسكات على المكونات التالية:-
- ملعقة نشا كبيرة.
- ملعقة عصير ليمون كبيرة إذا كانت البشرة دهنية، أو ملعقة عسل كبيرة إذا كانت البشرة الجافة.
- ملعقة كركم صغيرة.
- ملعقة بيكربونات صوديوم صغيرة.
- قطرات ماء ورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط جميع المكونات السابقة حتى تصبح متجانس.
- نقوم بوضع القناع على الوجه، ونتركه مدة عشرون دقيقة.
- نشطف البشرة بالماء الفاتر.
- نضع كريم مرطب مناسب للبشرة.
- نكرر هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
فوائد ماسك النشا للبشرة
يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-
- يقوم النشا بتخليص البشرة من الزيوت الزائدة، حيث يقوم بامتصاصها من خلال وضعه مباشرةً على الوجه.
- يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، عن طريق خلط ملعقة جلسرين كبيرة، مع ملعقة نشا كبيرة، ووضع الخليط على البشرة.
- يعالج النشا الطفح الجلدي، وحكة البشرة ويهدئها، لأنه يحتوي على مضادات للالتهابات.
- يخلص البشرة من حروق الشمس، وذلك من خلال خلط النشا مع الماء جيداً، ووضع الخليط على المناطق المصابة.
- يخفف من البقع الداكنة التي توجد بالبشرة، ويعمل على تفتيحها بسبب احتوائه على فيتامين A.
- يعمل على تجديد الخلايا، لأنه يحتوي على معادن الحديد والكالسيوم.
- يقلل من ظهور البثور وحب الشباب، بسبب احتوائه على الزنك الذي يحارب حب الشباب.
- يرطب البشرة ويعزز من صحتها، بسبب احتوائه على فيتامين B1 وفيتامين B2.
- يخفف من ظهور التجاعيد، لأنه يحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تضر بالبشرة.
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